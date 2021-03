Zveřejněny nároky na další díl Resident Evil

V květnu dorazí nový díl z hororové série Resident Evil s podtitulem Village. Vzhledem k blížícímu se datu vydání byly konečně odhaleny nároky na počítače.

Resident Evil Village zatím láká zejména na vysokou vampíří ženu. Její výška se okamžitě stala středem diskuze na fórech a sociálních sítích. Není tudíž překvapením, že se moc neřešilo samotné grafické zpracování hry. Přeci jen, Resident Evil je hlavně o atmosféře.

Abyste si hru ale vůbec užili, je vhodné vlastnit počítač, který splňuje alespoň minimální požadavky. Ty konečně známe.

Resident Evil Village minimální požadavky

OS: Windows 10 (64 bit)

Procesor: Intel Core i5-7500 | AMD Ryzen 3 1200

Paměť: 8 GB RAM

Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti se 4GB VRAM | AMD Radeon RX 560 se 4GB VRAM

DirectX: verze 12

Resident Evil Village doporučené požadavky

OS: Windows 10 (64 bit)

Procesor: Intel Core i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

Paměť: 16 GB RAM

Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1070 | AMD Radeon RX 5700

DirectX: verze 12

Co se týče procesoru, postačí i několik let starý model. S grafikou je tomu rovněž tak, přesto by se pro mnohé mohlo jednat o problematickou část. Nové grafické karty totiž nejsou. Pokud nesplňujete požadavky na grafiku, začněte se rozhlížet po nové. Hra totiž vychází 7. května a sehnat tento kus hardwaru za měsíc je nyní velmi obtížné.