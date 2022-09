Pohyb jako přirozená součást života aneb jak vybrat správnou aktivitu pro děti

Přirozený pohyb přináší mnoho zdravotních benefitů, proto je důležité zahrnout ho do života již od útlého dětství. Sociální dovednosti a správný psychomotorický vývoj představují jen zlomek toho, co dítě sportem získá. Bohužel, dnešní doba často nahrává spíše opaku a již odmalička zvyšuje riziko obezity. Pojďme tedy děti rozhýbat a ukázat jim, že pohyb přináší radost a má jen samá pozitiva.

Vybrat dětem tu správnou volnočasovou aktivitu nebývá snadné. Jejich zájmy se rychle mění a kroužek kreslení, který je baví nyní, může za půl roku vystřídat nadšení pro virtuální realitu. Co by se však mělo prolínat celým jejich životem, je pohyb. A jak zvolit ten pravý?

Jděte dětem příkladem

Největším vzorem jsou pro děti jejich rodiče, proto právě oni by jim měli i v oblasti pravidelného pohybu jít příkladem. Počítá se cokoliv od procházek přes různé hry na čerstvém vzduchu až po rozličné sporty. Děti velmi vnímají, co se kolem nich děje, a přebírají zpravidla návyky od svého nejbližšího okolí. Ukažte svým ratolestem, že pohyb je zábava, pozitivní motivace dokáže mnohem více, než když je budete do něčeho nutit. Navíc spolu takto strávíte více času a dítě si rovněž osvojí určitou disciplínu, která mu zaručí bezpečnost. Jakákoliv pohybová aktivita by měla být pro děti především radostí, nikdy není dobré je do čehokoliv tlačit nebo zaměřovat pozornost na výkon a výsledky. Soutěživost je dobrá věc, ale nic se nemá přehánět, mnohem důležitější je účast, nadšení a zážitky.

Nikdy není brzy ani pozdě

Častou otázkou rodičů bývá, kdy je vlastně dobré přihlásit dítě na nějaký kroužek či kurz. Odpověď ale není tak snadné specifikovat, jedná se totiž o velmi individuální záležitost. Rodič musí sám vyhodnotit, zda je jeho potomek již připraven na zapojení do kolektivního tréninku. Začít v batolecím věku například plaváním představuje ideální start, kdy dítěti dopřejete pohyb posilující celé tělo a společný čas s rodičem, který mu zároveň poskytuje určitou oporu a pocit bezpečí. Přínosné je následné postupné seznámení dítěte s rozličnými druhy pohybu, které lze provozovat v různých ročních obdobích. Klidně přitom můžete začít jen sáňkováním v zimě a trampolínou či překážkovou dráhou v létě.

Sportovní kroužky se obecně doporučují pro děti od čtyř let, kdy už má většina z nich předpoklad fungovat samostatně pouze pod vedením trenéra a v kolektivu ostatních dětí. Existují však i cvičení pro mladší ratolesti, které se soustředí na zvládání základních pohybových dovedností za přítomnosti rodiče, poskytujícího potřebnou oporu a pocit bezpečí. Komplexně zaměřené kurzy, jaké nabízí například Gymnathlon, dávají malým sportovcům nejen tolik potřebný všestranný pohybový rozvoj, ale i třeba možnost osahat si různé druhy sportů, a získat tak představu, kterému by se v budoucnu nejraději věnovali. Filosofií Gymnathlonu je, aby byl trénink pro děti silným emočním prožitkem, při němž zapomenou na okolní svět, aby odcházely a znovu přicházely nadšené a radostné, a postupně si tak budovaly celoživotní lásku ke sportu. Kurzy jsou rozděleny do čtyř věkově a metodicky na sebe navazujících úrovní, kdy kategorie BABY (2,5-4 roky) a JUNIOR (4-6 let) se zaměřují na seznámení s organizovaným pohybem, rozvoj klíčových pohybových dovedností a postupné budování sportovní motivace. To vše probíhá pod vedením kvalifikovaných trenérů maximálně hravou formou a s důrazem na rozvoj osobnosti. U starších dětí je kromě pokračujícího tréninku všestrannosti už kladen důraz více na rozvoj týmové spolupráce, podporu strategického myšlení, budování kondice a bližší seznámení se sporty jako gymnastika, atletika, basketbal, tenis a další. Zapojit je rodiče mohou do programů SPORTMIX (6-8 let) a ACTIVE (8-11 let). Na tvorbě celkového konceptu a metodiky se podíleli odborníci z FTVS Univerzity Karlovy, sportovních klubů a svazů tak, aby si děti tréninky nejen užily, ale i docházelo k jejich všestrannému pohybovému a sportovnímu rozvoji. Zápis do kurzů pro sezonu 2022/2023 právě probíhá na www.gymnathlon.cz.

Odolnost a vitalita po celý život

Odveďte děti od počítačů a tabletů, několik hodin pohybu denně jim dá mnohem víc. Sport posílí jejich fyzické schopnosti a v nemalé míře také osobnost. Pohybové aktivity dodávají sílu a odolnost vůči psychické zátěži, což postupně, jak budou dospívat, ocení stále více. A proč je vlastně tak důležitá všestrannost, především v mladším věku? Dětský organismus nezatíží tolik jako dlouhodobé jednostranné zaměření, které může vést nejen ke zranění, ale také ztrátě motivace. I když si dítě zvolí konkrétní sport později, zvyšuje se pravděpodobnost, že ho pohyb neomrzí a bude mu průvodcem po celý život.