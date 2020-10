Poperte se se strachem i vy!

Aktuální situace je pro všechny z nás velmi složitá. Strach a obavy z nejistoty jsou prolnuty každým dnem. Nikdo neví, co bude a jak. Sledování televizních zpráv a podporování růstu této nepříjemné emoce není namístě. Jak se ale této emoci postavit čelem a vyprovodit ji ze svého života, poradí mentorka Denisa Jedličková. Bude to snadné, zvládnete to i vy!

Strach, co to je a odkud se vzal

Zkusme na to jít metodou poznej svého nepřítele. Původ slova strach je z latinského "angustus" anebo "angere", což znamená úzkost, stísněnost a omezení či škrcení. Tato emoce je tady s námi již od pradávna. Organismus pomocí ní odpovídá na nové, nebezpečné a nepředvídatelné situace či okamžiky. Často se strachem přichází "bolení břicha", nervozita anebo stažené hrdlo. "Lidstvo odjakživa preferuje pocit bezpečí, a tím pádem i komfortní zónu. V tu chvíli, kdy nám ji cokoliv nabourá, nás přepadne strach. Není to emoce, za kterou bychom se měli stydět. Je potřeba ji přijmout a prožít. Ovšem není vhodné v ní zůstávat déle. Lepší je posunout se dál, do těch radostnějších emocí a pocitů," komentuje emoci strach byznys mentorka Denisa Jedličková. A tak i když se zrovna cítíte pod psa a vidina ve světlé zítřky nikde, nevěste hlavu. Každou emoci je potřeba prožít, nepotlačovat a dát jí průchod.

Jak s ním bojovat a vyhrát?

Strach vzniká v situaci, kdy se rozhoduje o něčem důležitém pro nás samotné. Organismus tak reaguje, protože cítí nebezpečí či nejistotu a mnohdy i ohrožení. "Na strach se nelze dívat jen negativně. Nebýt něj, nikdy by se lidstvo neposouvalo kupředu. Člověk se díky němu dokáže posouvat, ať už profesionálně, anebo osobnostně. Strach nám může dát křídla a posunout nás do pozitivních situací o kterých se nám ani nesnilo. Stále je ale důležité mít na paměti, zda se v našem případě jedná o strach, či jeho horší formy, jako je úzkost či panika. V těch horších formách je vhodné vyhledat odborníka," sděluje Jedličková.

V aktuální situaci se bojíme o naše blízké, o práci, nejistou budoucnost a mnoho dalšího. Jak s tím ale zabojovat na denní bázi? Ověřte si, jestli váš strach např. o práci se zakládá na reálných podnětech, anebo jste jen slyšeli v televizi, že se bude propouštět. Pokud se ujistíte, že je vše v pořádku, je potřeba nepřemýšlet nad vším příliš a zabavit se jinak. V této době je fajn zpomalit - začněte kreslit, zavolejte kamarádce, napusťte si vanu, odpočívejte, pusťte si oblíbený film anebo si přečtěte oblíbenou knížku. "V případě, že vám doopravdy hrozí nebezpečí, je potřeba se mu postavit čelem a jednat okamžitě. Výpověď ze zaměstnání může být pro člověka impulzem k něčemu novému. Můžete konečně začít podnikat on-line, udělat si kurz, oprášit angličtinu anebo poslat svůj životopis na jiné pozice, a začít tak znova," doporučuje Jedličková a prozrazuje svůj osobní tip na boj se strachem. "Mně osobně pomáhá nenechat si rozjet mysl ve strachu, ale zanalyzovat jej a porozumět okolním procesům a spouštěčům. Poté pustím emoce a nenechám se strhnout negativním okolím a okolnostmi. Nekoukám prostě napravo ani nalevo. A třetím krokem je jít do akce. Celý život toužíte, že budete podnikat, a teď jste dostali výpověď? Kdy jindy začít pracovat na svém vlastním snu než právě teď." Se strachem se dá pracovat, zkuste to i vy. Ovšem nesnažte se jej přeprat alkoholem, léky či jinými nevhodnými prostředky. V případě, že máte pocit, že situaci nezvládnete, vyhledejte odborníka z řad psychologů či psychiatrů. Nebojte si říci o pomoc.

Tip mentorky Denisy Jedličkové na boj se strachem:

Zastavte se, zanalyzujte a řekněte si nahlas, co se ve vás samotných odehrává, a celé si to uvědomte a projděte. Mám strach, že přijdu o práci? Mám strach začít podnikat? Odkud se tyto strachy berou a z jakých starých vzorců pramení? Popište své obavy a zjistěte, odkud pramení. Poté jděte do akce a přeperte je!