Posilněte imunitu domácího mazlíčka přírodní cestou

Sychravé počasí je tady, společně s ním i možné nastydnutí a oslabená imunita, nejen člověka, ale i zvířete. Přechod mezi ročními obdobími bývá pro organismus náročný, proto je dobré jej podpořit, a vyhnout se tak nachlazení a různým onemocněním. Obzvláště pak u domácích mazlíčků, kdy je veterinární péče velmi finančně a časově nákladná.

Dodejte zvířecímu organismu nejen vitamin C

Strava je základ zdraví domácího mazlíčka, je jedno, jestli je to pes, kočka, nebo morče. Každé zvíře má mít kvalitní krmivo, které by mělo obsahovat pouze tělu prospěšné látky. Tudíž žádná zbytečná plnidla, chemické konzervanty a mnoho dalšího. "U psů a koček si na výběru krmiva dejte obzvlášť záležet, výsledkem pak bude zdravé, dobře prospívající zvíře plné energie a s pěknou kvalitní srstí. Nicméně na podzimní a zimní období bych doporučil přidávat do krmiva Vitamin C Marp Holistic v sypké podobě a také Marp Holistic Ostropestřcový olej, který je výborný na posílení imunity a navíc obsahuje vitaminy A, B, D, E a minerály," doporučuje Martin Pučálka, odborník na výživu psů a koček ze společnosti Krmiva Pučálka. Pokud možno se vyvarujte laického podávání vitaminů a potravinových doplňků stravy, které nejsou určeny přímo pro psy a kočky. Mohli byste jim tak ublížit. S výběrem vitaminů si nechte poradit prodejcem či veterinářem.

Dodržujte pravidelný pohyb

Podzimní počasí s sebou nese i dny, kdy bychom "psa ven nevyhnali". Pochmurno a sychravo není přímo stvořeno pro idylickou procházku, ale věřte, že je to mnohem lepší než být pouze doma v pohodlí gauče. Dodržujte se svým psem pravidelný pohyb, prospěje to nejen vám, ale i jemu. "Pokud chcete procházku ozvláštnit, vezměte s sebou různé hračky, házedla, míčky, přetahovadla, létající talíře a podobně. Vybírejte z kvalitních hraček značky Aminela a Spunky Pup, " radí Pučálka. Při větším chladnu či dešti se nebojte psa obléct do psí pláštěnky či třeba jiného oblečku, aby zvíře nezmoklo a neprochladlo. Samozřejmě berte v potaz, zda máte krátkosrsté, či dlouhosrsté plemeno.

Nachlazení mazlíčka nepodceňujte

Všimli jste si u svého zvířete nechutenství, pokašlávání či výtoku z čumáku nebo tlamy? Nachlazení by se nemělo podceňovat. I když někdy může stačit klid, teplo, jitrocelový sirup a po lžičkách dávkovaný vlažný heřmánkový čaj, ne vždy tomu tak je. Proto než si projdete různá internetová fóra plná "moudrých rad", raději se vydejte na prohlídku se svým mazlíčkem ke svému veterináři. Zdraví psa či kočky je přece to nejdůležitější.