Posilujte prací na zahradě

Každému zahrádkáři jsou vždy odměnou plody jeho snažení, ať už jsou to květiny, anebo chutné ovoce a zelenina. Nesmíme však zapomínat na to, že zahradní aktivity jsou také výborným cvičením, kterým posilujeme tělo a zároveň dáváme odpočinout často přetížené mysli. Proto na to, abyste si dali pořádně do těla, nemusíte spěchat do posilovny.

Vybavení a postavení těla při práci

Základem je protáhnout se. V posilovně byste se také protáhli a rozehřáli, nezapomínejte na to ani na zahradě. Předejdete tak nataženým svalům. Chybět by neměl dostatečný příjem tekutin a v horkých měsících myslete i na pokrývku hlavy a opalovací krém s dostatečným SPF faktorem.

Tak jako v posilovně dbáte na správný postoj těla, platí to i pro práci na zahradě. Budete-li po celou dobu shrbení, tak si spíše uškodíte, než pomůžete a velmi pravděpodobně vás druhý den nebudou bolet "jen" záda.

Sekání

Chcete-li si dát opravdu do těla, sáhněte po kose. Za hodinu spálíte okolo 400 kalorií a posílíte mezilopatkové svaly, ramena, příční břišní svaly, hýždě, stehna a potrénujete i švih. Při práci s rotačními sekačkami posilujete převážně nohy, a pokud nemáte samochodný stroj, tak i ruce. V letních měsících je však příhodné sekat trávu v brzkých ranních hodinách anebo v podvečer, kdy sluníčko ubývá na síle. Nejste-li skřivan anebo se vám k večeru už nechce, o váš trávník se může postarat robotická sekačka. Ty od Robomow můžete dokonce nastavit tak, aby se samy ve vámi zvolený čas spustily a daly do práce. Nízká hladina hlučnosti pak umožňuje sekat i v noci. Nutno dodat, že co se zahradních prací týče, tak sečení trávníku je asi jediná aktivita, se kterou vám může kompletně pomoci chytrý zahradní asistent, tak proč zrovna tuto činnost nenechat na něm?

Lopota s rýčem a okopávání záhonů

Při práci s rýčem je potřeba nenechávat veškeré břímě na rukách, ale zpevnit i břicho (střed těla) a pomocí správného postoje zapojit i stehenní svaly. Zabrat dostanou ruce, ramena, záda, bříško a stehna. Za hodinu při této dřině můžete spálit až 500 kalorií. To je stejné množství jako za 39 minut kardio boxu! I okopávání záhonů je pěkná makačka. Možná vás ale potěší vědomí, že při něm za hodinu spálíte kolem 200 kalorií, což je stejný počet, jako byste spálili při dvacetiminutovém skákání přes švihadlo anebo uběhli tři kilometry. V boji s motykou proti plevelu zapojujete nejvíce ruce - triceps a biceps.

Zalévání

Máte-li zavlažovací systém, tak vám pravděpodobně zbývá zalít truhlíky a rostliny v květnících. A i to se počítá. Posilování při zalévání tedy záleží na tom, jak daleko musíte chodit pro vodu, jak velké, a tím pádem těžké nosíte konve a kolik toho musíte zalít. Dejte pozor na jednostranné zatížení zad, volte proto menší konve a raději jděte pro vodu vícekrát. Při zalévání opět zabírají ruce a ramena. Za hodinku spálíte zhruba 300 kalorií.

Hrabání

Opět musíme pamatovat na správné držení těla, tedy být narovnaní a mít zpevněný střed těla. Myslete na to, že je důležité se nehrbit a pravidelně střídat strany.

Pár rad na závěr

Při práci se občas protáhněte a odpočiňte si. Jednotlivé aktivity se snažte pravidelně střídat, abyste posilovali více částí těla a nepřetěžovali jen jednu. Při pletí či údržbě záhonů si klekněte, tlačí-li vás kolena, dejte si pod ně karton. Budete-li zvedat něco těžkého, vzpomeňte na zásady bezpečnosti práce. Neohýbejte se, ale spíše si s rovnými zády podřepněte a předmět zvedněte především za pomocí nohou.

Abyste měli o svém snažení kompletní přehled, zkuste sporttester anebo chytré hodinky, které vaši aktivitu změří, a vy tak budete mít přesné povědomí o tom, kolik kalorií při dané aktivitě spálíte.