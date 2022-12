Povánoční výprodeje jsou tu: Odhalte podvodné praktiky obchodníků

Jen co skončilo vánoční nákupní šílenství, je před námi období dalších slev. Obchodníci těsně po Vánocích nelení a zákazníky lákají k dalším nákupům. I během povánočních slev se dá nakupovat výhodně, je ale třeba mít se na pozoru. Všude, kam se podíváte, svítí obří nápisy sleva, krach cen nebo totální výprodej, ne vždy jsou však slevy tím, co slibují. Nenechte se proto vtáhnout do nakupovacího kolotoče bez rozmyslu, ať vám nemusí být líto utracených peněz. Buďte ostražití, a než se pustíte do nakupování, stanovte si pravidla. Jaká to jsou?

Podle průzkumu nákupního rádce Heureka až 30 % lidí dává obvykle pod stromeček peníze, dalších 14 % dotazovaných sice běžně hotovost nedaruje, ale letos udělali výjimku. A přesně na obdarované, kteří našli pod stromkem obálku s penězi, povánoční slevy cílí. Upřímně, pomyšlení, že za peníze po Vánocích koupíte víc zboží díky slevám, je lákavé.

Nohama na zemi

Než vyrazíte rozfofrovat své jmění, na chvíli se zastavte. Co potřebujete nebo chcete koupit? To byste si měli zodpovědět ještě předtím, než vkročíte do nákupního centra či do tajů internetového nakupování. Vytvořte si seznam věcí, které by se vám opravdu hodily, a stanovte si rozpočet, do kterého byste se chtěli vejít. Vyvarujete se tak mrzutosti, která by vás čekala v případě, že byste se utrhli ze řetězu a utratili víc, než jste chtěli. V každém případě ale silné vůli zdar.

Slovíčko AŽ

Sleva 80 %? To je parádní. Ale není to nějak moc? Podívejte se radši pořádně na leták, banner nebo billboard, kde jste tuto informaci viděli. Při důkladném zkoumání pravděpodobně narazíte na slůvko "až". Sleva až 80 % je sice hezká, ale ve výsledku je možné, že takto zlevněné zboží v obchodě vůbec nenajdete.

Srovnejte si to

Chcete mít jistotu, že zboží, které chcete zakoupit, je opravdu levnější než normálně a obchodník vás nechce nalákat na falešnou slevu? Použijte nákupního rádce Heureka. Tam si můžete konkrétní zboží vyheurekovat a dozvědět se o něm vše potřebné. Porovnáte si ceny v e-shopech, zkouknete recenze, a dokonce zde zjistíte, jak se cena zboží pohybovala po celý rok. Někteří obchodníci své zboží vůbec nezlevní, ačkoliv na něj později nalepí magické slůvko "sleva", které přitáhne zákazníky. Jiní zase zboží nakrátko zdraží, aby ho pak mohli zlevnit na původní cenu. To jsou však podvodné praktiky, které jsou v rozporu se zákonem.

Zkoušejte, kontrolujte, ptejte se

Naházeli jste do nákupního košíku hromadu věcí jenom proto, že jsou ve slevě? Pozor na to. Je možné, že při oblékání zjistíte, že vám polovina oblečení vůbec nesedí. Odolat pokušení z nakupování je těžké. Ale nezoufejte. Nepoužité a nepoškozené zboží, i když je zakoupené ve slevě, máte stejné právo vrátit jako při běžném nákupu. Při objednávkách na internetu je lhůta na vracení zboží bez udání důvodu 14 dnů. A navíc většina e-shopů má po Vánocích prodlouženou dobu, při které můžete zboží vracet.

Dobrou náladu s sebou

Pokud se právě nacházíte v náročnějším období, je vám smutno nebo máte depku, radši odložte nakupování na jiný den. Je to totiž dost podobné tomu, jako když jdete do restaurace s obřím hladem a máte chuť si objednat úplně vše z menu. Přejíte se a na konci je vám většinou špatně.

Nakupujte chytře, s rozmyslem, ceny po slevě si pečlivě porovnejte a e-shopy budete opouštět s dobrým pocitem, že jste si koupili něco hezkého, a přitom neutratili nekřesťanské peníze.