Pozor na vánoční přešlapy. Neosobními či praktickými dárky nezabodujeme, vyplývá z průzkumu

O tom, že ne každý dárek potěší, ví své 51 % internetových uživatelů, kteří ve vánočním průzkumu nákupního rádce Heureka přiznali, že se s nevhodným dárkem pod stromečkem setkali. V polovině případů jej dostali od vzdálenějších příbuzných - tchyní nebo švagrových. Do žebříčku nejhorších dárků se vyšplhal smetáček s lopatkou, těžítko nebo třeba maska Sandokana. Čím naopak letos zabodujete, bude technologie s označením "smart", hitem budou také elektrokoloběžky a děti potěší cokoliv s motivem Tlapkové patroly.

Vánoční faux pas? Dárky, které prozradí, že dotyčného neznáme

S výběrem dárku šlápne občas vedle asi každý. Shodně po deseti procentech dostáváme nevhodné dárky od partnerů, babiček, maminek nebo sourozenců. Jen ve 4 % případů se netrefili tátové. "Všechny nevhodné dárky ale mají jedno společné - velmi často se jedná o věci, které ukazují, že obdarovaného vůbec neznáme," říká Honza Mayer, ředitel nákupního rádce Heureka, a dodává: "Příliš nás nepotěší ani nekvalitní, levné nebo prošlé věci. A také ty ryze praktické." Nejčastějším přešlapem je věnovat láhev alkoholu abstinentovi. Rukavice na kolo zase neocení někdo, kdo na něm nejezdí. A nevyplácí se ani přílišná snaha o vtipnost, například mužské přirození v podobě otvíráku své využití nenajde.

Vydejte se cestou chytrých technologií

Podle průzkumu bude k letošním vánočním hitům patřit hlavně chytrá elektronika a chytré vybavení do domácnosti. Máte-li ve svém okolí někoho, kdo ještě na ruce nenosí chytré hodinky nebo neposlouchá hudbu z bezdrátových sluchátek, pravděpodobně nad těmito vychytávkami už někdy přemýšlel, ale jejich nákup oddaloval. "I když se o tomto trendu mluví delší dobu, nastal čas, kdy do toho lidé budou ochotni konečně trochu investovat," říká Mayer. Velkým hitem budou elektrokoloběžky, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Stále se budou objevovat i herní konzole, a to nejen PS5 ale i další. Dospělé potěší třeba výčepní zařízení či domácí vinotéky, pro děti budou hitem jakékoliv dárky s motivem Tlapkové patroly. Výběr hitů na základě datové analýzy a predikcí produktových specialistů najdete také na webu darky.heureka.cz

Poslední objednávky do 15. prosince

Výrazné zdražování dopravy, problémy s kontejnery a prodloužení dodacích lhůt se na letošních Vánocích může podepsat opravdu negativně. "Letos budeme čelit nedostatku některého sortimentu, a to nejen u elektroniky závislé na čipech, ale například také u herních konzolí. Problémem po celý rok byly grafické karty a jejich výrazné zdražení, v jiných segmentech se omezená dostupnost týkala například jízdních kol," říká Honza Mayer, podle kterého je ideální čas nakoupit na internetu právě teď. Vyhněte se obavám z doručení zboží a poslední objednávky provádějte maximálně do středy 15. prosince. Ověřujte si skladovost produktů, a pokud možno, využijte vyzvednutí v kamenné prodejně.

Průzkum realizoval nákupní rádce Heureka.cz na konci září 2021, zúčastnilo se ho 1664 respondentů.