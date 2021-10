Praktické tipy pro rekonstrukci domu vedoucí k úsporám

Rekonstrukce domu či bytu představujte značnou zátěž po všech stránkách. Vyčerpává nás finančně, emočně a zabere spoustu času, na druhou stranu výsledek v podobě útulnějšího a často i energeticky méně náročného bydlení za to určitě stojí.

Dotační programy pomohou s financováním

Ať už chcete svůj dům omladit, nebo je důvodem rekonstrukce snížení energetické náročnosti, vždy si vše nejprve pečlivě naplánujte. Zkuste si třeba všechny kroky rozepsat a postupně odškrtávat. Hodláte-li rekonstrukcí docílit již zmíněného snížení energetické náročnosti, můžete také využít dotačního programu Nová zelená úsporám a výrazně tak snížit dopad rekonstrukce na váš rozpočet.

Dotaci lze využít v případě, že:

- rekonstruujete dům (zateplujete, vyměňujte okna a dveře, hodláte využívat tepla z odpadních vod, budujete zelenou střechu či instalujete venkovní stínicí techniku, dotaci lze získat i na odborné posudky a technický dozor)

- stavíte pasivní dům (popř. jej kupujete)

- řešíte alternativní zdroje energie (solární termické a fotovoltaické systémy, systém řízeného větrání, tepelná čerpadla či výměnu lokálních topidel)

V rámci programů lze získat dotaci až 50 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však určitou částku, která je vždy uvedena v podmínkách konkrétního dotačního programu. Pokud zkombinujete vícero opatření, můžete získat navíc i dotační bonus. Počítejte však s tím, že dotace jsou vypláceny až zpětně, rekonstrukci tedy musíte nejprve předfinancovat z vlastních zdrojů. Žadatelé z Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, Moravskoslezského kraje a vlastníci památkově chráněných objektů pak mají ještě určitá zvýhodnění. Dotační bonus lze čerpat rovněž při kombinaci s Kotlíkovou dotací. Program Nová zelená úsporám startuje na podzim a nově je rozšířen i na bytové domy a sloučen s programem Dešťovka. Administrace se bát nemusíte, pracovníci krajských poboček Fondu životního prostředí vám s ní rádi pomohou. Jedna důležitá rada hned na začátek - schovávejte si pečlivě veškeré faktury a doklady.

Posudek pomůže s výběrem opatření

Aby byla rekonstrukce co nejefektivnější, je dobré nechat si vypracovat odborný posudek (energetickou bilanci domu) a projekt. V závislosti na nich pak můžete realizovat takové akce, které vám přinesou největší efekt a ty méně důležité nechat na později. Najít si odborníka je tedy zásadní. Právě on zpracuje veškerou technickou dokumentaci (projektovou dokumentaci, energetické hodnocení, rozpočet) pro jednání s úřady a vám tak odpadne spousta starostí.

Možná chcete provádět rekonstrukci svépomocí (i v tomto případě můžete čerpat dotaci), přesto doporučujeme se s odborníky poradit a ideálně ještě předtím, než se pustíte do práce. Odborník může například objevit i skryté závady. Samozřejmě vždy záleží na rozsahu plánované rekonstrukce, pokud se jedná o celkovou, pak určitě začněte od střechy. Střechou uniká velké množství tepla a na druhou stranu, zvolíte-li správnou izolaci, zamezíte přehřívání podkroví v letních měsících.

I malý zásah dokáže velké věci

Hlavním důvodem rekonstrukce domu (ale může se samozřejmě jednat i o byt) bývá jak celkové zlepšení komfortu bydlení, tak taktéž zvýšení tepelné pohody a již zmíněné snížení energetické náročnosti. K těm méně invazivním zásahům, avšak ve výsledku značně efektivním, patří instalace venkovní stínicí techniky. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, tak i venkovní stínění se podílí na energetických úsporách, neboť má tepelně izolační schopnosti. Díky tomu můžete i na realizaci tohoto opatření získat dotaci. "Pokud však podáváte žádost o dotaci pouze na dílčí opatření, třeba jen na venkovní stínění, pořád musíte splnit základní podmínku a snížit spotřebu energie alespoň o 20 %. Nová zelená úsporám vám pak může přispět částkou 1 000 Kč/m2 stíněné plochy, jde-li o stínicí techniku s manuálním ovládáním či 1 500 Kč/m2 stíněné plochy, jde-li o stínicí techniku s inteligentním automatickým ovládáním," připomíná Jan Gajdoš, výrobní ředitel stínící techniky NEVA, která se již 30 let zabývá výrobou venkovní stínicí techniky.

Druh montáže venkovních žaluzií volíme podle rozsahu rekonstrukce. Při kompletní rekonstrukci může být startovní pozice podobná jako u novostaveb, proto lze využít montáž venkovních žaluzií pod omítku, kdy je pak veškeré kotvení ukryto. "I při rekonstrukci si nechte vypracovat projekt a zahrňte do něj venkovní žaluzie. Vyhnete se tak pozdějším nepříjemnostem s nedořešenými detaily na stavbě. Navíc pak můžete zažádat právě o dotaci na stínění, jestli současně se stíněním vyměňujete okna nebo zateplujete fasádu," dodává Gajdoš. Pro rekonstrukce menšího rozsahu jsou vhodné spíše žaluzie montované pod krycí plech, variantou jsou samonosné systémy STF, které se hodí ve chvíli, kdy měníte i okna, neboť se osazují přímo na okenní rám přímo ve výrobě. Naopak v momentě, kdy děláte spíše jen kosmetické úpravy, zvolte předsazenou montáž žaluzií na fasádu.

O něco náročnější na realizaci je pak výměna otopných těles a zdrojů vytápění. Nové moderní radiátory a konvektory však disponují vysokým výkonem při současné úspoře energií. Například technologie řízeného zatékání umožňuje, že se voda neohřívá zbytečně v celém tělese a vy tak šetříte elektřinu či plyn. Chcete-li být při vytápění domu opravdu efektivní, investujte do tepelných čerpadel, rozhodně se to vyplatí. Tento zdroj je trojího druhu, proto pečlivě volte, který se nejlépe hodí právě pro váš objekt. Asi to nejmenší, co můžete udělat pro snížení tepelných ztrát, je izolace rozvodů tepla, tzv. technická izolace.

Stavba v novém kabátku

Zateplení domu a výměna oken si vyžadují asi největší stavební zásahy. I zde samozřejmě záleží na tom, v jakém rozsahu se do prací pustíte. Co se týče zateplení, můžete jej provést jen na obvodových stěnách, avšak myslete na to, že v tom případě vám teplo bude unikat střechou a případně i podlahou. Izolace podlahy však představuje většinou opravdu zásadní zásah do interiéru, neboť v případě nepodsklepeného domu je nutné odstranit stávající podlahu, položit hydroizolační vrstvu a následně vrstvu zateplovací a dále podlahovou krytinu. U domů podsklepených lze provést izolaci podhledu v nevytápěné místnosti. Není-li to možné, dá se samozřejmě položit izolační vrstva i řešené místnosti, zde však zpravidla narazíme na to, že izolace podlahu zvyšuje. Vše je tedy nezbytné velmi dobře promyslet a zvážit všechny možnosti.

Zateplení přináší ještě jednu výhodu, tlumí hluk zvenčí, což oceníte především v případě, že bydlíte například u rušné silnice. A na co si dávat pozor při zateplování staveb? Kontrolujte detaily a zamezte tzv. tepelným mostům, což znamená eliminovat možné škvíry například u parapetů, v místech styku vertikálních a horizontálních konstrukcí apod. Důvodem je možná kondenzace par, která může následně vést k výskytu plísní a alergiím.

Zvýšenou pozornost tzv. tepelným mostům věnujte rovněž v případě, kdy pouze měníte stará okna za nová. Často pak dojde ke zvýšení vlhkosti v bytě a následnému výskytu plísně. Půjdete-li jen cestou výměny oken, zvolte taková, která splňují parametry vyžadované programem Zelená úsporám.