Přeci právě teď aneb Káva jako styl, zážitek a požitek

"Káva musí být horká jako peklo, černá jako ďábel a sladká jako láska," prohlásil francouzský diplomat a filozof Charles Maurice de Talleyrand již v 18. století. A jeho slova platí dodnes, jak potvrdí každý milovník tohoto nápoje.

Není káva jako káva. Ristretto, espresso, cappuccino, flat white, macchiato nebo raději cold brew? Existují lidé, pro které je káva především rychlým životabudičem, stále ale roste počet těch, kteří považují pití kávy za zážitkový rituál, který si dokážou naplno vychutnat. Káva ve všech podobách je součástí našeho života, jejímu typickému aroma málokdo odolá. Spojujeme si ji s ranní rutinou, chvílemi odpočinku, je výbornou příležitostí k setkání s přáteli.

"V Česku je kávová kultura na vysoké úrovni. Kavárnu najdete na každém rohu a o ty výběrové také není nouze. Nejsou koncentrované pouze ve velkých městech, ale můžete na ně narazit i v malých, odlehlých vesničkách, kde byste to nečekali. Často dostávám otázku, zda jsou Češi kávovým národem. Upřímně nevím, jak bych definoval kávový národ. Určitě u nás má káva dlouhou historii a jistou tradici, spotřeba také stále roste, kávová scéna se posouvá vpřed a nové kavárny se objevují jako houby po dešti," říká Jan Jim Hůza, hlavní pražič kaváren The Miners.

Chceme kvalitní kávu, i když je dražší

Kávová kultura v Česku se zlepšuje, lidé stále častěji vyhledávají kvalitu a jsou si za ni ochotni připlatit. Z prostředí kaváren se navíc popíjení kávy částečně přesouvá do domácího prostředí, roste počet těch, kteří se v této sféře vzdělávají, v kávě se vyznají a učí se i v domácích podmínkách připravit dokonalý nápoj. Již neplatí, že kvalitní espresso nebo cappuccino si sami v obýváku nachystat nedokážete.

Stále větší oblibě se těší rovněž káva filtrovaná, která má svůj původ v severských zemích.

"Lidé mnohdy nerozlišují výběrovou a nevýběrovou kávu, ale jednoduše jen kyselou a nekyselou. Každopádně je to stejné jako u ostatních oborů. Někteří se o daný produkt zajímají více a postupně je to dovede až k výběrové kávě, a pro někoho je to jednoduše silná ranní káva, a víc nad tím už nepřemýšlí. Určitě je mezi námi celá řada lidí, pro které káva představuje rituál jak v kavárně, tak při domácí přípravě. Nicméně italská tradice je podle mě v jistém smyslu unikátní," je přesvědčen Hůza.

Jakou kávu mají Češi nejraději?

První místo jednoznačně zaujímají mléčné nápoje jako cappuccino, latte či flat white. Filtrovaná káva rovněž nabírá na popularitě, nicméně pro některé je to stále slabá káva a raději si dají espresso. "Obecně muži většinou sáhnou po espressu, flat white či filtrované kávě, zatímco ženy volí spíše cappuccino, flat white a latte. Nicméně je to spíše stereotyp a existuje samozřejmě spousta výjimek," uvádí Jim Hůza.

V současné době panuje podle něj trend přípravu kávy zjednodušit. Stále více pražíren vypouští na trh své vlastní výběrové kapsle, jako alternativu k tradičnímu espresso kávovaru na doma. Rovněž jsou na trhu tzv. drip bagy, které stačí zalít vodou z rychlovarné konvice. V neposlední řadě se na trhu objevila také výběrová instantní káva. "V dnešní uspěchané době musíme přijít s efektivními řešeními a jít zákazníkům naproti. Málokdo má bohužel čas připravit si doma překapávanou kávu či espresso," dodává Jan Jim Hůza.

Pro dobrou domácí kávu není potřeba drahý kávovar

Jak již bylo řečeno, i v domácích podmínkách můžete jednoduše připravit šálek vynikající a lahodné kávy. "Z vlastní zkušenosti bych se snažil vyvarovat domácím kávovarům a na espresso či cappuccino bych raději zašel do nejbližší kavárny. Skvělá a uživatelsky nenáročná alternativa je kapslový kávovar. V dnešní době je na trhu celá řada výběrových kapslí, jejichž kvalita se neustále posunuje vpřed. Co se filtrované kávy týče, doporučil bych použít french press nebo clever dripper. Obě přípravy jsou nenáročné, konzistentní a nevyžadují celou řadu dalších pomůcek," vysvětluje Jan Jim Hůza.

Turek, frappé nebo vídeňská

Stejně jako u nás je všudypřítomný počeštělý "turek", v téměř každé zemi na světě se setkáte s jejich typickou podobou kávy. Víte například, jak má vypadat opravdová vídeňská káva? Může mít podobu Melange, což je espresso s teplým mlékem a mléčnou pěnou na povrchu, či Eispänner ve vysoké sklenici. Ten je připravován podobně jako Melange, místo mléka se ale používá šlehačka. Také oblíbená "irská" káva vypadá trochu jinak, než jak ji známe z tuzemských restaurací. Základ tvoří filtrovaná káva, připravená ve french pressu nebo moka konvičce, doplněna o hnědý cukr, whisky a vyšlehanou smetanu.

Podobně lahodné frappé již dávno není jen řecká specialita, dát si ho můžete po celém světě. Pozor, správné frappé se připravuje bez mléka, obsahuje pouze instantní kávu, vodu a led.

Pokud do frappé přidáte mléko, jde pak o nápoj zvaný frapógalo.