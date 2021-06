Před horkem v bytě neutečete, teplota by neměla přesáhnout čtyřiadvacet stupňů

Horko uvnitř bytu či domu v létě vadí 61 % Čechů. Jaká se nabízí účinná řešení? Klimatizace, venkovní žaluzie a fólie, využití stávajících topných těles v místnostech. Pak už vám zbývají jen drobnosti, jako jsou závěsy, vnitřní žaluzie, vhodné oblečení a místnosti na sever a východ.

Horké počasí může způsobit zdravotní potíže komukoliv, ale především jsou ohroženi lidé nad 65 let, děti do 4 let, těhotné, kojící či zvláště drobné ženy, dlouhodobě nemocní (nemoci srdce, vysoký krevní tlak, nadváha) a lidé léčeni některými léky (např. na depresi, nespavost apod.). Vysoké teploty ohrožují člověka vyšším rizikem infarktu nebo mrtvice. Nezvyšujte teplotu v bytě vařením a používáním trouby, dejte si opakovaně sprchu či chladnou koupel uvádí ve svých materiálech Státní zdravotní ústav. Důležitý je pitný režim, výběr potravin a upravený denní rozvrh.

"Venkovní roleta sníží teplotu až o sedm stupňů a zadrží cca 95 procent tepelného záření," říká Tomáš Banýr ze Stavebnin DEK. Nejméně využívaným řešením je chladit i běžně používanými velkoplošnými topnými systémy. Takové řešení bude levnější než pořízení klimatizace a zároveň nemusí znamenat stavební zásah. "Pro takové využití tepelného čerpadla v režimu je ideální podlahový, stěnový nebo stropní systém vytápění," říká Jiří Svoboda, jednatel firmy Master Therm tepelná čerpadla. "Za určitých podmínek se však dá využít i stávajících radiátorů v bytě," dodává.

Když už nevíte jak doma přežít, navrhují lékaři mj. odpočinek ve veřejných klimatizovaných prostorách, jako jsou obchody, knihovny nebo galerie. To pomůže vypořádat se s horkem ve zbytku dne. Nejpřirozenějším řešením bude vždy příroda, les, stín a voda, pokud je nablízku.