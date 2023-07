Přinášíme 5 zajímavostí, které vás možná překvapí

Bublinky, které si získaly celý svět - to je oblíbené italské prosecco. Stalo se symbolem radosti, oslav a šťastných okamžiků a jen málokdo si dokáže představit parné léto bez skleničky tohoto vychlazeného nápoje. Není proto divu, že si vysloužilo i svůj mezinárodní den. Ten každoročně připadá na 13. srpna. Oslavte letos tento svátek prosecca i vy a přečtěte si informace, které vás možná překvapí.



1. Stejnojmenná vesnice

Věděli jste, že tato chlouba Itálie pochází ze stejnojmenné vesnice Prosecco, která se nachází na předměstí Terstu? Jedná se o slovinské slovo, které v překladu znamená "cesta lesem". Přestože dnes v tomto malebném místě už žádnou výrobnu nenajdete, bylo to právě zde, kde celý příběh začal.



2. Pravé prosecco pouze z Itálie

Prosecco je víno s ochrannou známkou původu a musí být vyrobeno výhradně ve vybraných částech severovýchodní Itálie v blízkosti kopců mezi obcemi Conegliano a Valdobbiadene. Malebná krajina v okolí Valdobbiadene se navíc řadí k dědictví UNESCO. A právě odtud pochází také značka Mionetto Prosecco: "Mionetto je celosvětově nejprodávanější značkou prosecca a i v České republice se těší velké oblibě. Charakteristické je především svým elegantním designem černo-oranžové lahve, ale i vynikající a osvěžující chutí. A tak se díky skleničce vychlazeného Mionetto Prosecca můžeme alespoň na okamžik přenést do Itálie, i když si ho dopřáváme třeba doma na zahradě," říká Marek Žižkovský, brand manažer značky Mionetto pro Českou republiku.



3. Najdete v něm až 10 odrůd

Prosecco se vyrábí z hroznů odrůdy Glera, které rostou v předem definované oblasti severovýchodní Itálie. Jejich minimální podíl v proseccu musí být 85 %. Zbývajících 15 % pak může tvořit pouze devět dalších odrůd. Patří mezi ně Verdiso, Bianchetta Trevigiana, Perera, Glera Lunga, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio a Pinot Noir.



4. Co kraj to, jiné prosecco

Pokud byste rádi ochutnali to nejkvalitnější prosecco, hledejte označení DOCG. Znamená, že se výrobci drželi nejpřísnějších předpisů. Oblast Conegliano-Valdobbiadene získala právo na označení DOCG a s ním i výhradní právo definovat prosecco vyrobené z hroznů pěstovaných v této oblasti jako "superiore" v roce 2010. Najdete v ní 15 obcí, které produkují vůbec to nejkvalitnější prosecco v okolí. Pro získání statusu DOC, musí výrobci dodržovat přísná nařízení o kvalitě a pravosti. Pravidla jsou mírnější než pro status DOCG. Oblast se skládá z devíti provincií v regionech Veneto a Friuli Venezia Giulia. Dobře si všímejte také označení "Treviso DOC", protože tato oblast produkuje obzvláště kvalitní hrozny!



5. Suché i méně šumivé

Prosecco najdete ve dvou hlavních variantách, a to spumante a frizzante. Spumante je šumivé víno, lahev je uzavřena korkovou zátkou. Frizzante poznáte podle jemného perlení a šroubovacího uzávěru. Vybírat můžete také ze čtyř úrovní sladkosti, které se označují jako: extra brut, brut, extra dry a dry. Pokud preferujete suchá vína, měli byste se zaměřit na variantu "brut", pakliže sladší, tak vás více osloví varianta "dry" s vyšším podílem cukru na litr.