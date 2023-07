Připravte si doma dovolenou snů

Léto v plném proudu, venku horko na omdlení a vidina dovolené u moře v nedohlednu? Nenechte se odradit a zařiďte si dovolenou snů přímo doma. Odborníci z Hornbachu přinášejí užitečné rady a tipy jak na to.

V interiéru jsou v parném období nejlepšími pomocníky klimatizace, ochlazovače vzduchu a ventilátory. Naopak, na zahradě k rychlému osvěžení skvěle poslouží zahradní sprcha, vodní sloupky, bazén a urputné vedro příjemně zmírní i posezení u zahradního jezírka.

Klimatizace

Při výběru klimatizace je důležitý údaj o velikosti plochy pro ochlazování. "Mobilní klimatizace se dělí do tří základních výkonů chlazení a umí fungovat na maximální výkon na plochách od 10 do 40 m2. Do větších prostor je lepší dělená (nástěnná) klimatizace. Výběr klimatizace je ale také o ceně, designu a výrobci. Ten udává její výkon, který je hodinovou spotřebou," vysvětluje Zlatko Slebodník, odborník z oddělení elektra v projektových marketech Hornbach. Správné používání klimatizace zvýší efektivitu a úsporu energie. Klimatizace disponují termostaty, časovači, dálkovým ovládáním a funkcí odvlhčování.

Ochlazovač vzduchu

Může být považován za alternativu ke klimatizacím. Pracuje na principu odpařování vody - nekonečný pás se stále namáčí v zásobníku s vodou. Z pásu se pak voda odpařuje pomocí ventilátoru. Vzduch v místnosti ochladí o tři až pět stupňů Celsia. Spotřeba vody je až 10 litrů denně a voda se odpařuje do prostoru místnosti. Proto je důležité mít současně otevřená okna a místnost větrat, jinak by šla vlhkost rovnou do zdí.

Ventilátor

Jedná se o letní klasiku. Existují stolní, stojací, podlahové nebo větráky s ionizátorem. "Velmi oblíbené jsou stropní ventilátory a jedním z největších hitů letní sezóny je ventilátor s rozprašovačem vody. Mezi největší výhody stropního ventilátoru patří jeho tichý chod a možnost nasadit na něj běžnou žárovku," upřesňuje Zlatko Slebodník z Hornbachu.

Zahradní sprcha

Zahradní sprchu lze instalovat kdekoliv, je nutné pouze připojení na vodovodní řád. Vybírat lze z několika druhů a designů. "Vedle klasických zahradních sprch je velmi populárním druhem sprcha solární - buď pevně připojená, nebo přenosná," říká David Benda, odborník z oddělení zahradní techniky v projektových marketech Hornbach, a dodává: "Manipulace je snadná. Solární sprchu je nutno umístit na dostatečně slunné místo, aby se voda v zásobníku co nejdéle ohřívala."

Tělo solární sprchy se vyrábí z plastu nebo hliníku a slouží jako zásobník vody. Tato část sprchy funguje zároveň jako solární kolektor. "V letních dnech může teplota vody v zásobníku vystoupat až na 60°C. Z toho důvodu je součástí solárních sprch také mísící baterie, jež umožní zvolit si teplotu vody dle přání," tvrdí David Benda. Údržba solární sprchy je snadná, stačí pravidelně měnit vodu a kontrolovat, zda se v trubkách neusazuje vodní kámen.

Vodní sloupek

Zahradní sloupek na vodu s kohoutkem umožňuje snadné a pohodlné čerpání vody na zahradě. Lze jej využít jak k osvěžení, tak i případnému zavlažování, když kolem řádí děti. Z kohoutku jim do konvičky napustíte vodu a mohou pomáhat v zahradě. Přívod vody se řeší připojením k běžné zahradní hadici nebo k nádrži na dešťovou vodu. Hadici přivádějící vodu důmyslně skryjí útroby samotného sloupku. V zahradě bude tedy tento doplněk nejen praktickým řešením ale i ozdobou.

Bazén

Trh nabízí poměrně široký výběr nadzemních bazénů. "Hlavními výhodami jsou nízká pořizovací cena a pohodlná skladnost. Vybírat lze z bazénů s rámovou konstrukcí nebo nafukovacích - nemají žádné kovové části a jsou bezpečné i pro děti. Při stavbě stačí pouze nafouknout horní límec a stoupající vodní sloup bazén postaví," popisuje specialista z Hornbachu. S nadzemními bazény je snadná manipulace a rychlé zazimování. Po skončení sezóny je stačí vyčistit, vypustit a uklidit na suché, nemrznoucí místo. Vyžadují péči, jež obnáší nákup dodatečných komponentů jako jsou filtrace, chemie a kovové schůdky. Pro větší bezpečnost se určitě vyplatí pořídit bazénový alarm.

Zahradní jezírko

Kombinace zeleně, přírodního stínění v podobě altánku či popínavými rostlinami porostlé pergoly společně se zahradním jezírkem dovede zmírnit teplotu až o několik stupňů. Posezení v této části zahrady může v parných vedrech příjemně osvěžit. Jezírko přinese do zahrady zvláštní a zajímavý vzhled. "Je vhodné pro pití a koupání ptáků a vodní živočichové zde najdou svůj domov. Ať už se rozhodnete pro plastovou variantu nebo pro originál dle vašich představ, jež si sami navrhnete, vždy platí, že na vodní hladinu by mělo přes den alespoň 6 hodin svítit slunce," radí David Benda z Hornbachu. Poblíž jezírka by se neměly nacházet žádné stromy. Opadávající listí zatěžuje vodu a silné kořeny stromů mohou v jezírku způsobovat škody.

Myslete na děti

Velká vedra vyžadují zvýšenou péči o nejmladší členy rodiny. Pískovišti i dětskému koutku je potřeba zajistit dostatečné stínění. "Obzvlášť pečlivě kontrolujte dětský domeček, teploty uvnitř něj mohou vystoupat do nebezpečných výšek. Zajistěte dětem možnost přístupu k osvěžení vodou - zahradní sprcha, zahradní sloupek, bazén či rosící konstrukce tento účel splní na jedničku," dodává odborník z Hornbachu. Pro nejmenší bude skvělou zábavou i zalévání rostlin konvičkou, s těmi většími se lze pustit třeba do jednoduchého přesazování či zalévaní zeleně zahradní hadicí.

Dolaďte detaily

Pokud se chcete doma cítit úplně jako v přímořské vilce, patří na terasu kromě grilu a baru pro míchání drinků také středomořská flóra. Rozmístěte kolem domu a na terasu velké květináče s kvetoucími oleandry, azalkami a alespoň středně vzrostlými palmami a fíkusy. Můžete je doplnit citrusovníky a avokádovníky, do zahrady vysadit třeba fíkovník. Po sezoně lze květináče s rostlinami přemístit do zimní zahrady nebo do skleníku a letní atmosféru si tak užívat ještě o pár týdnů déle.