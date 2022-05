Proč milujeme čaj?

Čaj je lahodný nápoj, který se však musí umět připravit. Je to podobné jako s kávou. Když si s přípravou vyhrajete, dostanete to, co očekáváte. Na následujících řádcích si tak povíme, jak správně připravit různé druhy čaje. Také si prozradíme, mezi jakými druhy čajů si můžeme vybírat, a také to, v čem tkví kouzlo bylinkových nápojů. Čtěte a inspirujte se!

Jak připravit čaj, abychom si ho vychutnali takzvaně na maximum?

Příprava čaje nemusí být žádný strašák, není na tom nic složitého. V zásadě je důležité, abychom si zapamatovali teplotu vody, kterou čaj musíme přelít. Nejkvalitnější čaj nám nabídne sypaná varianta. Důležité je pak i nádobí, ve kterém čaj připravujeme, a v neposlední řadě i to, jak čaje skladujeme. Černý čaj zaléváme zásadně vodou s teplotou 100 stupňů.

Neměli bychom to přehánět s louhováním. Uvádí se cca 2-3 minuty. Černý čaj si zamilujete pro jeho povzbudivé účinky. Chcete-li podpořit své zažívání, louhujte ho 5 minut. Velké oblíbenosti se těší i zelený čaj. Při jeho přípravě bychom měli vyčkat, až se teplota vody sníží na 80 stupňů. Díky tomu se do čaje nevyloučí nežádoucí třísloviny a nedojde k jeho zhořknutí. Na trhu jsou i speciální konvice, které vám uvaří vodu na požadovaný počet stupňů. Méně známý je pak tzv. polozelený Oolong čaj. Ten bychom měli louhovat 5 minut a voda po zalití by měla mít cca 90 stupňů.

Na trhu je pak k mání i žlutý čaj, který si oblíbíte pro pronikavou chuť a výrazné aroma. Připravuje se na 80 stupňů s délkou louhování 3 minuty. Ovocný čaj pak zalévejte vroucí vodou a louhujte ho alespoň 8 minut. Docílíte díky tomu plné chuti. Zajímat by vás mohla i příprava kvetoucího čaje. Ten se dává často i jako dárek. K přípravě si pořiďte skleněnou konvičku. Čaj pak zalijte vodou o teplotě 80-90 stupňů. Tento druh čaje si zamilujete nejen pro lahodnou chuť, ale i pro estetický zážitek. Na závěr si zmíníme bylinkové čaje. Už naše babičky znaly jejich podmanivé kouzlo. Pomohou nám od nejrůznějších neduhů. Zalévat bychom je měli vroucí vodou.

Doba louhování by měla trvat cca 8-15 minut. Chcete-li se o jednotlivých čajích a jejich účincích dozvědět více, nakoukněte např. na tento cajovy.blog. Dozvíte se zde spoustu zajímavostí ze světa tohoto lahodného moku.

Jak si vychutnat ledový čaj?

Milovníci lahodného moku si oblíbili i tzv. ledový čaj. Ledový čaj můžeme připravovat dvěma způsoby. Jedná se o horkou a studenou variantu. V prvním případě sypeme čaj do předem nahřáté konvičky. Čaj zalejeme vroucí vodou.

Po louhování a scezení čaje konvičku naplníme do 2/3 ledovými kostkami. Dále do nich horký čaj rovnoměrně rozlejeme. V druhém případě zalejeme čaj do 2/3 studeným nálevem. Po 10-15 minutách čaj scedíme přes sítko do jiné nádoby, která bude již předem naplněna do 1/3 kostkami ledu. Slazení či citron bychom pak do studeného čaje měli dát až v závěrečné fázi těsně před naléváním na ledové kostky.

V hotovém ledovém čaji by se totiž sladidla špatně rozpouštěla. Ledový čaj má pak tu výhodu, že je rychlý na přípravu a osvěží vás v letním horkém počasí. Osladit ho můžete nejen klasickým cukrem, ale i medem či přírodní stévií. Ozdobit ho pak můžete i plátkem oblíbeného ovoce.