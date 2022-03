Průvodce Bangkokem aneb na co se můžete těšit

Hlavní město Thajska s osmi miliony obyvatel je mezi cestovateli opravdu vyhlášené. Bangkok je totiž skvělou kombinací exotiky a kultury. Zajímá vás, čím se město vyznačuje? Čtěte dál.

1. Památky

Dovolená v Bangkoku se samozřejmě neobejde bez návštěvy památek. Nezapomeňte, že je země poměrně dost nábožensky založená, proto se připravte na neuvěřitelně velké množství chrámů a svatyň. Abyste se dostali dovnitř, musíte mít skrytá kolena a ramena. Před lety stačilo přehodit šátek přes ramena, teď už to ne všude jde, takže doporučujeme obléknout si tričko s krátkým rukávem.

Mezi nejoblíbenější chrámy patří

• Velký palác

• Wat Phra Kaew

• Wat Arun

• Wat Benchamabophit

• Wat Pho

Kromě náboženských budov se samozřejmě můžete vydat prozkoumat i jiná místa. Například:

• Národní muzeum v Bangkoku

• Palác Ananta Samakhom

• Muzeum věd a planetárium

• Památník demokracie

• Památník vítězství

2. Počasí

Po celý rok je v Thajsku opravdu krásné počasí. Aspoň co se týká teploty, která se pohybuje od 25 do 35 stupňů. Pokud však můžeme doporučit, radši se sem vydejte v období leden-březen a listopad-prosinec. Ostatní měsíce zde hodně prší, což by vás mohlo poměrně nemile překvapit.

A protože neustálé sluníčko má i negativa, dávejte si pozor a noste klobouky, sluneční brýle a mažte se opalovacím krémem. Pokud jste na slunce citliví, pořiďte si slunečník. A pijte hodně vody.

3. Noční život

Bangkok je nočním životem opravdu proslulý. Pokud vás baví poslouchat hudbu, ochutnávat drinky nebo pivo, budete jako v sedmém nebi. V noci je zde opravdu živo a hlučno, nechte zlákat a užijte si to.

4. Doprava

Místní se zde přepravují pomocí aut, skútrů, vlaků anebo autobusů. Turisté, kteří jsou zde poprvé, se nechají často napálit a platí za taxi a tuk tuky. Tuk tuky jsou sice zajímavý zážitek, ale stejně jako taxíky jsou poměrně drahé a pomalé. Pokud chcete ušetřit peníze i čas, veřejná doprava je tou nejlepší volbou. Nevynechte ani cestování po vodě.

Narazíte zde na dva typy železniční dopravy. BTS a MRT. BTS je dvoutraťový nadzemní Skytrain systém a MRT je podzemní systém. Obě systémy jsou mimořádně čisté, rychlé, bezpečné a klimatizované.

MRT

Nekupují se zde klasické lístky, místo nich dostanete žetony (tokens). Ty se dají pořídit buď v automatu, nebo na pokladně. Pokud si nebudete vědět rady, zkuste se někoho zeptat, místní vám rádi a s úsměvem pomohou. Protože je země zvyklá na turisty, jsou všude anglické popisky a nápisy.

BTS

Místo žetonů zde dostanete kartičku. Jak u MRT, tak u BTS je možné zakoupit dlouhodobější karty, které se vám finančně vyplatí. Pokud v Bangkoku zůstanete déle než týden, zařiďte si je. U BTS dostanete Rabbit Card a u MRT Smart Card.

V srpnu 2021 se dostavěla také linka SRT (State Railway Thailand), rozděluje se na Light red line (15 km) a Dark red line (21,6 km).

5. Jídlo

Není snad nikdo, kdo by si nevybral z nabídky thajského jídla. Je zde tolik možností, že nebudete vědět, co ochutnat dříve. Samozřejmě zde, jako v celé Asii, narazíte na velké množství jídel tvořených rýží nebo nudlemi. Nechybí ani maso, polévky nebo dezerty. Rozhodně se nebojte jíst na ulici. Jídlo je obvykle opravdu dobré, čerstvé a dost levné. Nebojte se vybírat a koukat, které místo vám nejvíc sedne.

Ti nejodvážnější mohou zakousnout křupavé saranče nebo švába.

6. Nákupy

Pokud milujete nakupování, tak i toho si zde užijete víc než dost. V Bangkoku najdete četné pouliční obchody, trhy a samozřejmě i obchodní centra. Centra jsou opravdu obrovská a poměrně dost luxusní. Najdete tam jak známé obchody, tak i části s nižšími cenami. Pokud si něco zapomenete doma, netrapte se, vše dokoupíte zde.

Pokud budete mít čas, navštivte květinový trh Pak Khlong Talak nebo víkendový trh Chatuchak.

7. Na co si dát pozor

Bangkok je poměrně dost bezpečný, ale i tak si musíte dávat na pár věcí pozor. Jedná se hlavně o drobné krádeže přímo na ulici. Dávejte si pozor na telefon v ruce a batoh na zádech. Občas se stává, že vám kapsář za jízdy na skútru telefon vytrhne a ujede. Stejně tak se nenechte napálit lidmi, kteří se vás budou snažit zmást a obrat o peníze. A na plážích? Tam si radši nepůjčujte vodní skútry, které majitelé půjčují již rozbité a následně po vás chtějí peníze na opravu.