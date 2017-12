Čokoládové crinkles blogerky Romany Böhmové

Tento recept jsem si oblíbila již před rokem a ačkoli jde o cukroví, crinkles peču nejen o Vánocích. Jsou opravdu rychlé a u nás doma se po nich vždy jen zapráší. Určitě je vyzkoušejte.

Ingredience:

140 g hladké mouky

50 g holandského kakaa

5 g kypřícího prášku do pečiva

2 g mleté skořice

190 g cukru krupice (můžeme použít i třtinový cukr)

špetka soli

špetka kajenského pepře nebo chilli

55 g hořké čokolády

55 g másla

2 vejce

prosátý moučkový cukr na obalování



Troubu si předehřejeme na 190 stupňů.



Do mísy si prosejeme mouku, kakao, prášek do pečiva, skořici, cukr, sůl a kajenský pepř (případně chilli). Čokoládu si nasekáme nadrobno a přidáme do směsi. Máslo si rozpustíme a spolu s rozšlehanými vejci dáme do mísy a zpracujeme těsto.



Do hlubokého talíře prosejeme moučkový cukr. Ze vzniklého těsta tvarujeme kuličky (zhruba o váze 15-20 g) a obalujeme je v cukru. Hotové kousky pokládáme na plech s pečícím papírem a pečeme na 190 stupňů 12 minut. Mezi kuličkami necháme větší rozestupy.



Crinkles necháme vychladnout. Z této dávky je zhruba 30 kousků.

