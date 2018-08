Domácí zmrzlina? Zkuste meruňkové nanuky nebo rybízový sorbet

Na zmrzlinu nemusíte vyrazit do města nebo k vodě. Velmi snadno si sorbet nebo osvěžující zmrzku můžete dopřát i doma. A ze surovin, které vám prošly pod rukama. Za pár minut práce v kuchyni a hodiny čekání můžete z mrazáku vytáhnout kouzlo, kterým oslníte třeba návštěvy. Zvlášť, když budou jejich součástí nějaké děti. Domácí zmrzlina není v žádném případě složitá.

Meruňkovo-tvarohové nanuky

Ingredience:

mražené meruňky Dione

250 g odtučněného tvarohu

2 lžíce medu

hořká čokoláda

Mražené meruňky necháme povolit, vsypeme je do mixéru, přidáme tvaroh, med a vše rozmixujeme dohladka. Hotovou směs rozdělíme do formiček na nanuky a necháme zamrazit. Ve vodní lázni rozpustíme hořkou čokoládu. Zmrzlé nanuky vyndáme z formiček a vršek každého nanuku namočíme do rozpuštěné čokolády. Namočené nanuky vrátíme obráceně do formy na nanuky tak, aby čokoláda mohla ztuhnout, a vložíme je zpět do mrazáku minimálně na hodinu.

Rybízový sorbet

Ingredience:

300 g mraženého červeného rybízu

2 bílky

2 lžíce třtinového cukru

čerstvá máta

Mražený rybíz rozmixujeme na kaši. Bílky vyšleháme s cukrem dotuha. K vyšlehaným bílkům přidáme rozmixovaný rybíz, nadrobno nasekanou mátu a vše znovu vyšleháme. Vyšlehaný sorbet přendáme do krabičky a necháme ho zamrazit. Aby byl sorbet hladký, vyklopíme ho před podáváním z krabičky a znovu ho vymixujeme dohladka. Hotový sorbet servírujeme se snítkou máty nebo meduňky.

Mangová zmrzlina s kokosovým mlékem

Ingredience:

500 g manga Dione

3 žloutky

120 g cukru krupice

250 ml kokosového mléka Aroy-D

200 ml smetany ke šlehání (min. 30 %)

několik kapek vanilkového extraktu

Mango necháme povolit. Kousky manga dáme do blenderu a rozmixujeme na pyré.

V robotu ušleháme žloutky s cukrem, dokud nejsou světlé a nadýchané. V menším hrnci si svaříme kokosové mléko, smetanu a vanilkový extrakt. Směs pomalu zahříváme těsně pod bod varu. Do žloutkové směsi zamícháme postupně svařené kokosové mléko se smetanou.

Nakonec vše promícháme s mangovým pyré. Hotovou zmrzlinu vložíme do zmrzlinovače. Pokud nevlastníme zmrzlinovač, zmrzlinu dáme do misky do mrazáku a každých 20 minut promícháme, dokud nám úplně neztuhne. Před podáváním necháme zmrzlinu chvíli v pokojové teplotě.