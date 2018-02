Smoothie rozzáří barvami váš jídelníček i kondici

Novoroční detox už letos nestihnete. To ale neznamená, že je pozdě na očistu organismu. Nebo na zdravou a lehkou večeři či snídani totiž není nikdy pozdě. Zkuste smoothie. Pro jeho přípravu používáme šťávu ale i celé plody, a tak nemusíme přijít o dužinu, která obsahuje mnoho vitamínů. Obohatí jídelníček nejenom svými chutěmi, vůněmi a barvami, ale především zdraví prospěšnými účinky a cenným složením. Kombinace mohou na první pohled vypadat zvláštně, ale zdání klame. Jsou vyzkoušené, lahodné a hlavně zdravé.

Banánové smoothie s avokádem

Ingredience:

banán

avokádo

370 ml pomerančového džusu

3 lžíce bílého řeckého jogurtu

lžíce citronové šťávy

lžíce medu

kapka Extra panenského olivového oleje Vasco da Gama

Z vyzrálého avokáda vydlabeme dužinu, zralý banán oloupeme, přelomíme na třetiny a dáme všechno do mixéru. Přidáme jogurt, pomerančový džus, med, olej a několika pulzy rozmixujeme na hustou hladkou tekutinu. Nalijeme do sklenic a servírujeme s brčkem. Olivový olej pomůže tělu lépe zpracovat vitaminy a ve výsledné chuti není vůbec znát.

Meruňkové smoothie

Ingredience:

2 skleničky Hamánek Happy Fruit s meruňkami a broskvemi

150 g malin

100 g ananasu

200 ml kokosové vody

lžička chia semínek

Nejprve rozmixujeme jednu přesnídávku s polovinou kokosové vody, ananasem a semínky a připravené sklenice naplníme do dvou třetin. Poté přidáme do mixéru druhou přesnídávku, maliny a zbytek kokosové vody a necháme rozmixovat dohladka. Opatrně nalijeme do sklenic jako druhou vrstvu a hned podáváme.

Rajčatové smoothie

Ingredience:

2 šálky nakrájených rajčat nebo rajčata krájená OTMA

půl šálku nakrájené mrkve

čtvrt šálku nakrájeného celeru

půl šálku rajčatové šťávy

čtvrt šálku jablečné šťávy

podle chuti několik lžic chilli omáčky VASCO DA GAMA

podle chuti pár kostek ledu

Zeleninu důkladně omyjeme a nakrájíme na menší kousky. Všechny ingredience přidáváme postupně do mixéru a rozmixujeme je do hladka. Podle chuti přidáme do smoothie chilli omáčku a led.