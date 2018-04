Trendy nealko drink IQ Mattoni

Víte, jaké jsou letošní trendy v míchání nealkoholických nápojů? Nechte se inspirovat Jiřím Boháčem, letošním vítězem národního kola Mattoni Grand Drink. Jeho drink IQ Mattoni vás nadchne především chutí. V receptuře se skvěle doplňuje chuť čaje, vodní řasy a mateřídoušky s minerální vodou Mattoni.

Ingredience:

50 ml Klamathu Sol semilla (1 g/dl neperlivé vody)

50 ml čaje White Anastasia Kusmi tea (4 g/dl neperlivé vody)

20 ml mateřídouškového sirupu Cameljus

5 ml limetového freshe

120 ml Mattoni perlivé

Ozdoba: ovocný špíz

Do láhve nalijeme Mattoni perlivou a necháme vychladit v nádobě s ledem. Do míchací sklenice nalijeme Klamath, čaj, limetový fresh a mateřídouškový sirup, zasypeme ledem a pečlivě promícháme barovou lžící. Přes sítko nalijeme do lahve a ozdobíme špízem z jahod a borůvek. Lahev nechte v chladiící nádobě a popíjejte z menších skleniček.