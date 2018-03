Velikonoční inspirace. Vyzkoušejte netradiční pokrmy

Možná se to zatím nezdá, ale Velikonoce tu budu coby dup. Už je čas přemýšlet, jaké sladké dobroty letos ozdobí náš slavnostní stůl. Bude to tradiční beránek a mazanec, nebo tentokrát zkusíte něco úplně nového?

Velikonoce se slaví v celém křesťanském světě a neodmyslitelně k nim patří nejen různé zvyklosti, ale i speciální pokrmy. Velikonoční sladkosti hýří jarní hravostí a tradiční symbolikou. Ke stolu lákají beránci, věnce, mazance, jidáše nebo třeba boží milosti. Tak nebo onak, velikonoční pondělí si zaslouží oslavit něčím sladkým a my pro vás máme malou inspiraci.

Pečené müsli košíčky plněné ovocem a přesnídávkou

Ingredience:

4 lžíce kokosového oleje

3 lžíce Hamánek Happy Fruit s banány

100 g ovesných vloček

5é g hnědého cukru

1 hrst sušeného ovoce

2 lžíce medu

2 lžičky mleté skořice

50 g mletého kokosu

1 lžíce lněných semínek

špetka soli

Náplň:

1 ks zakysané smetany

1 ks Hamánek Happy Fruit s banány

Čerstvé ovoce na ozdobu

Na pánvi rozehřejte kokosový olej nebo máslo a smíchejte s medem, cukrem, skořicí a špetkou soli. Zahřívejte na mírném plameni a míchejte, dokud se všechno dobře nespojí. Potom stáhněte z plotny a ve směsi dobře rozmíchejte 3 lžíce přesnídávky. Nechte zatím stranou. Do mísy nasypejte všechny sypké suroviny - vločky, mletý kokos, mleté lněné semínko a sušené ovoce (rozinky, brusinky, meruňky apod.). Zalijte připravenou tekutou směsí a pečlivě promíchejte, aby se všechno dobře obalilo. Potom dejte na půl hodiny do lednice chladit. Na pečení si rozehřejte troubu na 160 oC a připravte si formu na muffiny. Lehce ji vytřete máslem nebo kokosovým olejem. Každé místo naplňte ze dvou třetin hotovou müsli směsí. Navlhčenými prsty namačkejte hmotu do stran do tvaru košíčku. Vložte do trouby a zapékejte 10 až 15 minut. Hotové košíčky nechte ve formě úplně vychladnout. Potom je tenkým ostrým nožem zlehka uvolněte od formy a vyklopte. Naplňte zakysanou smetanou, přesnídávkou a čerstvým ovocem a hned podávejte jako zdravou svačinku. Pokud se košíčky nechystáte sníst rovnou, uchovávejte je prázdné a naplňte až před podáváním.

Šťavnatá veganská buchta z přesnídávky

Ingredience:

450 g hladké mouky

200 ml rostlinného oleje

3 lžičky jedlé sody

hrst slunečnicových semínek

150 g sušeného ovoce

270 g Hamánka Happy Fruit s meruňkami a broskví

150 g cukru krupice

šťáva z půlky citronu

2 lžíce hnědého cukru

Přesnídávku Hamánek smíchejte v míse s olejem. V malé misce zalijte jednou sodu citrónovou šťávou, což trochu vzkypí. Potom přilijte k základu těsta. Prosijte mouku rovnou do mísy a těsto promíchejte. Přidejte sušené ovoce a slunečnicová semínka a dobře promíchejte, aby se rovnoměrně smísily. Formu na biskupský chlebíček nebo srnčí hřbet vymažte trochou oleje nebo másla. Případně můžete vyložit pečicím papírem. Vlijte hotové těsto a povrch uhlaďte. Posypejte na povrchu hnědým cukrem a dejte na 50 minut péct do trouby předehřáté na 180 °C. Před dopečením si špejlí ověřte, že je buchta dobře upečená i ve středu. Zapíchněte špejli doprostřed, a jestli na ní budou drobečky, když ji vytáhnete, nechte buchtu ještě chvíli dopéct. Hotová je v momentě, kdy je vytažená špejle suchá a čistá. Upečenou buchtu nechte vychladnout a potom nakrájejte na plátky.

Pečená ricotta s medem a ovocem

Ingredience:

40 g máslo

380 g sýra ricotta

1 ks kojenecké výživy s mangem Hamánek

2 lžíce medu

čerstvé ovoce na ozdobu

2 ks vajec

50 g cukr moučka

1 lžíce hladké mouky

1 hrst sekaných mandlí

Troubu si předehřejeme na 200 °C a necháme si změknout máslo. To pak vložíme do šlehače a vyšleháme jej spolu s cukrem a medem do pěny. Následně zapracujeme ricottu, vajíčka a mouku. Směs rozdělíme do zapékacích misek, které před tím vymažeme máslem, uhladíme na povrchu a dáme do trouby. Pečeme deset až patnáct minut dokud povrch nezezlátne a neudělají se na něm malé puchýřky. Necháme trochu vychladnout a poté ozdobíme mangovou přesnídávkou a nasekanými mandlemi. Nechte trochu vychladnout a poté zdobte mangovou přesnídávkou, ovocem a nasekanými mandlemi.