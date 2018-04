Višňový eton mess podle podle blogerky Romany Böhmové

Když se zamyslím nad tím, jaký význam má pro mě termín "mít blaho v hubě", tak je to přesně tohle. Sladkost pusinek ve spojení s kyselými višněmi je totiž něco neskutečného. Vyzkoušejte sami.

Ingredience:



Na pusinky:

2 bílky

115 g cukru krupice

špetka soli

ocet

Na višně:

250 g mražených odpeckovaných višní Dione

2 dcl Kitl syrob višňový

50 ml Grand Marnier

Na šlehačku:

250 ml smetany ke šlehání

několik kapek kvalitního vanilkového extraktu

Mísu, ve které budeme bílky šlehat, si nesmíme zapomenout vytřít octem. Já si vždycky dám několik kapek na papírovou utěrku a mísu důkladně odmastím.



Bílky spolu se špetkou soli dáme do mísy a začneme na střední stupeň šlehat.



Když začnou bílky světlat, po lžících přidáváme cukr. Vždy ho necháme zašlehat a teprve poté přidáváme další lžíci.



Bílky šleháme, dokud nebudou krásně tuhé a lesklé (že jsou bílky hotové poznáme tak, že mísu obrátíme a bílky nevypadnou).



Bílky naplníme do cukrářského sáčku. Já použila i nástavec, který udělá požadovaný tvar pusinky.



Pečení záleží na velikosti. Na 90 stupňů necháme pusinky sušit 60 - 80 minut.



Mezitím si připravíme višně. Višně se sirupem a Grand Marnier dáme na pánev a necháme svařit. Zhruba po 5 minutách vyndáme višně a necháme ještě sirup zredukovat. Poté pánev odstavíme z plotny, vrátíme višně zpět a necháme zchladnout.



Šlehačem si vyšleháme smetanu s vanilkovým extraktem do tuha.



Do skleničky vrstvíme svařené višně, nalámané pusinky a šlehačku. Nakonec dezert ozdobíme celými pusinkami.



