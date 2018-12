Vyzrajte na vánoční pečení. Nabízíme vám tři recepty

Vánoce už jsou skoro za dveřmi, příprava na ně je ale už v plném proudu. O to víc se vyplatí znát nějaký ten trik, který vám usnadní práci anebo dokonce vylepší výsledek vašeho úsilí. Platí to i pro vánoční pečení. Pojďte se naučit, jak získat náskok. Stačí vyzkoušet některé z našich rad, výsledek rozhodně stojí za to. Navíc přidáme tři osvědčené recepty.

Každé cukroví má svůj harmonogram. Vánoční pečení nejde stihnout za jeden den, prostě nejde. Ani to není vhodné. Některé druhy potřebují delší čas na rozležení. Takže popořadě: po mikulášském večeru je ten správný čas na vanilkové rohlíčky, medvědí tlapky, kokosové cukroví, zázvorky a perníčky. O týden později se utkáme s cukrovím z lineckého těsta. Týden před Vánocemi pak přijdou na řadu polevy na zdobení a náplně, cukroví z bílkových těst, marokánky a nepečené cukroví.

Aby vám šlo těsto snadněji vyválet a vytvarovat, je lepší jej nechat přes noc odpočívat v lednici. Ale pozor: když těsto zaděláváte, je ideální, aby měly všechny suroviny stejnou teplotu. Usnadní to spoustu práce. Při pečení je zase ideální péct na 180 °C. Získáte tím dorůžova propečené cukroví. Při nízké teplotě z něj vytéká tuk, při vysoké naopak rychle zhnědne, ale není upečené.

Tartaletky s čokoládovým nugátem a višněmi

Na těsto:

200 g hladké mouky

110 g másla

90 g cukru moučka

1 větší vejce

1 lžička vanilkového extraktu

špetka soli

Na náplň:

300 ml šlehačky

2 lžičky cukru moučka

50 g másla

200 g 70% čokolády

50 ml plnotučného mléka

1 višňový extra jam Hamé Sweet 340 g

Utřeme máslo a cukr do pěny. Zašleháme celé vajíčko, vanilku a sůl. Potom začněme zapracovávat mouku. Hotové těsto zformujeme do válečku, přetáhneme fólií a dáme na půl hodiny do ledničky. Troubu nastavíme na 200 stupňů a dáme předehřát.

Těsto rozdělíme na 6 stejných dílů a vyválíme. Opatrně ho přeneseme do vymazaných forem a přitiskneme. Přebývající okraj ořízneme a prsty zahladíme okraje. Vidličkou několikrát propíchneme, aby se těsto nenafouklo. Pečeme 15-20 minut a poté necháme zchladnout. Vychladlé tartaletky potřeme na dně vrstvou višňového džemu.

Na čokoládovou náplň přivedeme k varu šlehačku s cukrem. Ihned stáhneme z plotny a přidáme máslo a čokoládu. Mícháme, dokud se nerozpustí. Po chvilce přidáme mléko a pořádně promícháme, aby se všechno spojilo v hladký krém. Nalijeme čokoládu do tartaletek a necháme aspoň 2 hodiny zatuhnout.

Plněné ořechové dortíčky

160 g polohrubé mouky

120 g másla

80 g mletých lískových oříšků

80 g moučkového cukru

1 lžíce rumu

špetka skořice

na náplň:

1/2 balíčku čokoládového pudinku

200 ml mléka

120 g másla

50 g moučkového cukru

1 Hamé sweet extra jam malina

čokoládová poleva

Na válu vypracujeme hrubší těsto z proseté mouky, změklého másla, cukru a oříšků. Přidáme rum a skořici a pořádně spojíme do hladkého bochánku. Obalíme fólií na potraviny a dáme aspoň na hodinu ztuhnout do lednice.

Předehřejeme si troubu na 170 °C. Těsto rozválíme na slabou placku. Vykrajujeme oválky nebo kolečka a opatrně je pomocí kuchyňského nože přeneseme na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme 10 až 15 minut dozlatova. Potom necháme dobře vychladnout.

Pudinkový prášek rozmícháme v mléce a za stálého míchání přivedeme k varu. Krátce povaříme do zhoustnutí, stačí zhruba 3 minuty. Pak odstavíme a necháme vychladnout.

Máslo utřeme s cukrem do pěny a zašleháme do zchladlého pudinkového základu. Naplníme do cukrářského kornoutu na zdobení - pokud ho nemáme, stejnou službu udělá i pevnější igelitový pytlík.

Upečené oválky rozdělíme na poloviny. Na první část naneseme krém do tvaru kolečka a doprostřed dáme trošku džemu. Přiklopíme oválkem bez krému a mírně stlačéme.

Vršek hotového cukroví můžeme namáčet do čokoládové polevy nebo ozdobit čokoládovými cákanci.

Čokoládové lanýžky s chilli

140 ml smetany ke šlehání

25 g másla

1 špetka soli

200 g hořké čokolády

5 ks čili papriček Hamé

2 lžíce kakaa

Chilli papričky zbavíme přebytečného oleje. Odstraníme také stopky a semínka a opatrně seškrábneme dužinu od slupky. Hroty vidličky dužinu rozmělníme dohladka. Smetanu nalijte do malého hrnce, zahřejeme a necháme krátce přejít varem. Pokud chceme mít lanýžky opravdu pikantní, přidejeme chilli už do smetany. Čokoládu s máslem rozpusťte ve vodní lázni. Do rozpuštěné čokoládové směsi postupně zamíchejte smetanu, přimíchejte chilli pastu a špetku soli. Necháme zchládnout a pak dáme zatuhnout do lednice, ideálně přes noc. Druhý den lžičkou odebíráme kousky čokoládové hmoty a rukama tvoříme kuličky. Ihned je obalujeme kakaem a znovu je necháme přes noc chladit v uzavřené nádobě, kterou vyložíme pečicím papírem. Lanýžky můžeme vyrovnat do papírové krabičky a darovat jako originální dárek. Hodí se nejen na Vánoce.