Rekonstrukce, zastaralý design nebo poškození – co vás čeká pří výměně vchodových dveří a na co si dát pozor?

Vchodové dveře rozhodně nejsou něčím, co bychom pravidelně měnili. Pokud si vybereme kvalitní, od prověřeného a solidního výrobce, měly ba sloužit desítky let. Když ale nastane čas je vyměnit - ať už se chystáte rekonstruovat starý dům nebo vám ty stávají prostě jen přestaly vyhovovat - je dobré si dát pozor na pár základních věcí.

1. Někdy stačí vyměnit jen dveřní výplň

Obvykle se dveře mění celé z toho důvodu, že ty původní už zastaraly. "Pokud máte doma plastové dveře třeba deset let, fungují normálně a chcete jen vylepšit či změnit vzhled, pak stačí výměna dveřní výplně. Je to relativně levné a bez nutnosti vybourání stávajících dveří máte nový design," říká Stanislav Obyt, obchodní ředitel tradiční české společnosti VP trend, která vyrábí dveřní výplně. Vyměnit pouze dveřní výplň je tedy možné jen u plastových či hliníkových profilových dveří.

Pokud ale máte doma staré dřevěné nebo třeba plechové dveře, případně staré plastové nebo hliníkové, které už z nějakého důvodu nevyhovují nebo nesplňují požadavky například na bezpečnost či tepelnou izolaci, pak se pochopitelně mění celé dveře.

2. Bezpečnostní dveře za klasické? Není problém

Při výměně dveří, které jednoduše nevyhovují bezpečnostním požadavkům není důvod se obávat složitostí nebo případných zvláštních opatření či složitých příprav. Postup se v podstatě neliší od výměny standardních dveří plastových či hliníkových. Rozdíl mezi bezpečnostním a standardním provedením je uvnitř dveří, v jejich konstrukci.

3. Vsaďte na tradiční a prověřené výrobce a chtějte certifikace

Při výběru nových vchodových dveří se vyplatí vsadit na tradiční výrobce s historií a solidními referencemi. Výrobce by vám samozřejmě měl doložit i certifikace například pro jednání s pojišťovnou u bezpečnostních dveří nebo například certifikát o tepelném prostupu pro žádosti o případné dotace na zateplení. U dveří s hlukovou izolací by vám měl výrobce doložit certifikát o hlukovém útlumu. Záruční a pozáruční servis by měl být také dostupnou službou. Je tedy dobré vybírat takového výrobce, který má zastoupení v blízkosti vašeho bydliště. "V neposlední řadě je dobré také zjistit, zda výrobce nabízí na své produkty prodlouženou záruku. To je také důležitý ukazatel," upozorňuje Stanislav Obyt.

Vchodové dveře lze samozřejmě koupit například i v hobby marketech, ale zde většinou naleznete jen omezené možnosti výběru a sériovou výrobu, která samozřejmě není vždy vhodná pro všechny.

4. Plánujte. Výroba chvilku trvá

Kvalitní vchodové dveře z profilových systémů jsou vyráběny na míru konkrétnímu zákazníkovi. V tomto případě počítejte s tím, že výroba bude trvat několik týdnů v závislosti na zvoleném materiálu a kapacitách výrobce.

Samozřejmě jsou situace, kdy plánovat tak úplně nejde. To třeba v případě vloupání. Ani zde ovšem není důvod se obávat. Výměna dveří po vloupání probíhá úplně stejně jako každá jiná běžná výměna dveří. Pokud vám tedy do domu někdo nevjede bagrem a nevybourá u toho i kus zdi. "Je potřeba zdůraznit, že vchodové dveře jsou nejpevnější otvorovou výplní domu a za celou dobu existence naší firmy jste se setkali pouze s několika pokusy o vloupání vchodovými dveřmi a všechny byly neúspěšné," říká obchodní ředitel společnosti VP trend.

Pokud ale dojde k vloupání přes dveře, bude s největší pravděpodobností poškozen především zámek, případně panty, které se dají dočasně vyměnit, než se následně vymění celé poškozené dveře, pokud je to potřeba. "Zatím jsme se nesetkali s tím, že by někdo rozmlátil dveře tak, že nešly alespoň omezeně používat. Když někdo použil hrubou sílu, došlo k poškození, ale to bylo hlavně vizuální - oděrky, praskliny, rýhy po nástrojích nebo dolíky po úderech, ale na funkci dveří to mělo minimální vliv," doplňuje Stanislav Obyt a přidává malou zajímavost: "Jednou jsme byli na reklamaci kvůli špatně fungujícím dveřím, ale vše nasvědčovalo tomu, že půjde jen o drobné seřízení. Až při vyjmutí dveřní výplně se zjistilo, že někdo při velmi neobratném pokusu o vniknutí výplň poškodil, ale nebýt mírně zhoršené funkce dveří a jejich následného rozebrání, majitel by to ani nezaznamenal."

5. Jen sklo ve dveřní výplni vyměnit nelze

Vchodové dveře s prosklením bývá velmi oblíbeným, a především praktickým řešením. Jsou designovým prvkem, ale také dovnitř chodby propouští světlo. Sklo je ale nedílnou součástí dveřní výplně a nelze ho tak samo o sobě vyměnit, a to především s ohledem na tepelnou prostupnost a bezpečnost dveří. Lze ale vyměnit celou dveřní výplň bez nutnosti vyměnit dveře celé - křídlo a futro mohou zůstat původní.

"Ve výjimečných případech by jen sklo vyměnit šlo, ale byla by to náročná a drahá práce a bylo by to nutné provést u nás v závodě. Řekl bych, že se vyplatí zakoupit novou výplň," říká Stanislav Obyt. Sklo ve výplni je ale natolik pevné, že ho lze poškodit jen velmi obtížně. Samovolné prasknutí i prasknutí běžným používáním je prakticky vyloučené. K prasknutí většinou dochází kvůli torzi - typicky pokud se dveře při průvanu náhle zastaví o zarážku, která sice zamezí zabouchnutí, ale může tak na dveřích způsobit podstatně větší škody.

6. Máte výhrady? Nepřebírejte dílo!

Může se stát, že i přes veškerou vaši snahu nastanou problémy, pak nepřebírejte dílo. Pokud nejste spokojeni s provedením, případné výhrady pečlivě zapište do předávacího protokolu a samozřejmě nezapomeňte případně nedodělky nebo závady zdokumentovat i fotograficky.