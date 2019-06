Renesanční slavnosti, večerní zoo v Ostravě či víno na Náplavce

První prázdninový víkend se ponese v duchu tradiční renesanční městské slavnosti v Prachaticích. Centrum ožije průvody v kostýmech, renesanční hudbou nebo divadlem. V Ostravě si nenechte ujít večerní komentované prohlídky a objevte, jak se chovají zvířata po setmění. Na Moravě můžete navštívit tradiční hudební festival Hudba v zahradách zámku. A v Praze degustujte víno přímo na Náplavce v rámci festivalu Vínečko fest - Vinaři na Náplavce.

Tradiční renesanční městské slavnosti připomínají význam středověké obchodní stezky pro město Prachatice. Centrum města ožije průvody v kostýmech, renesanční hudbou, divadlem, produkcemi šermířů a kejklířů, vystoupeními zahraničních souborů z partnerských měst, ale také známých kapel pop-music. Přijďte si s námi oživit tradice a přenést se na chvíli do Prachatic minulých století. Do města přijíždí tak jako kdysi soumarská karavana s koňmi i povozy naloženými solí. Tím je odstartováno dvoudenní všeobecné veselí. Slavnosti jsou rozděleny do čtyř zón, přičemž každá zóna má svůj charakteristický a tematicky zaměřený program. Velké náměstí nabízí hudební festival v podání známých kapel či interpretů, park Parkán ožívá renesanční hudbou, historickým tržištěm či soumarským ležením. Pro milovníky dechové hudby je Štěpánčin park tou správnou volbou a v Hospicovém parku naleznete program věnovaný dětem.

V ostravské zoologické zahradě jsou opět zahájeny večerní komentované prohlídky. Zájemci budou mít možnost zažít, co se děje v zoo po zavírací době a jak se chovají zvířata po setmění. Chování zvířat je navečer totiž jiné než během dne - zejména zvířata soumračná a noční bývají v tuto dobu daleko aktivnější (třeba kočkovité šelmy, jeleni nebo sovy). A naopak zvířata s denní aktivitou je možné pozorovat, jak se v průběhu večera ukládají k odpočinku. Například pávi, kteří se v areálu zoo pohybují volně, vylétají každý večer hřadovat vysoko do korun stromů. Prohlídky se konají od pátku 28. června od 20 hodin a potom každý následující pátek až do konce prázdnin.

Originální vína

Už po dvacáté se v kouzelných prostorách architektonických skvostů UNESCO v Kroměříži uskuteční tradiční hudební festival Hudba v zahradách a zámku. Dvouměsíční cyklus sedmi koncertů vážné hudby tak zve své posluchače nejen na zážitky z úžasné hudby, ale také k návštěvě zajímavých míst. Hudebním dramaturgem festivalu je stejně jako v předešlých ročnících dirigent Tomáš Netopil, který dal dohromady skutečně reprezentativní přehlídku nejen zajímavých hudebních těles, ale také repertoárových překvapení a nečekaných muzikantských setkání.

Udělejte si hezkou sobotu s Vinaři na Náplavce. Ochutnejte známá i méně známá vína nebo něco dobrého ze stánků, kde to krásně voní. Celým dnem bude provázet Daniel Čech a těšit se můžete také na Eriku Stárkovou, kapelu Dabljů, Bechy a mnoho dalšího. Přijďte se i vy odtrhnout od reality všedních dní a ochutnejte mimořádně atraktivní vína, která příjemně osvěží vašeho ducha. Budete mít možnost ochutnat produkci malých rodinných vinařů nejenom z Jižní Moravy, ale i z oblastí Starého a Nového světa, jejichž vína běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev, to originál, pořadatelé kladou důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie, která na Náplavku neodmyslitelně patří.