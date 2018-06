Saúdská Arábie konečně polevila. Auta už mohou řídit i ženy

Od neděle budou moci ženy v Saúdské Arábii řídit osobní a nákladní vozidla i motocykly. Nábožensky konzervativní absolutní monarchie byla poslední zemí na světě, kde ženy nesměly usednout za volant. Řada aktivistek za právo řídit se dokonce ocitla i ve vězení. S nástupem korunního prince Muhammada bin Salmána loni v červnu ale země zavedla řadu reforem, které zmírňují restrikce vůči ženám či otvírají ekonomiku.

Monarchie a její stoupenci rozhodnutí nechat ženy řídit zdůvodňují mimo jiné globalizací, či vysokým počtem vzdělaných žen, které mají chuť si dále budovat kariéru. Tyto ženy byly dosud závislé na mužích v rodině a řidičích, aby se dostaly, kam potřebují. To by ale nové opatření mělo změnit. Navzdory tomu, že v zemi je uplatňován systém opatrovnictví, který je kombinací zvyklostí a zákonů a po ženách požaduje, aby k některým základním rozhodnutím měly svolení muže - otce, bratra či manžela - k získání řidičského oprávnění souhlas potřebovat nebudou.

První řidičské průkazy Saúdská Arábie ženám začala vydávat začátkem měsíce. Dostaly je ženy s dokladem, který obdržely v cizině, mimo jiné v Libanonu, Británii a Kanadě. Autoškoly pro ženy byly založeny v pěti městech v království a učit v nich prozatím budou ženy, které řidičský průkaz obdržely v zahraničí.

V ultrakonzervativní monarchii ženy nicméně stále v praxi nesmějí například pracovat, vycestovat nebo se vdát bez souhlasu mužského opatrovníka. Teprve v prosinci 2015 mohly tamní ženy poprvé volit a kandidovat ve volbách a loni bylo oznámeno, že budou moci chodit do škol či k lékaři již bez doprovodu a podnikat bez opatrovníka. V lednu bylo povoleno ženám zúčastnit se sportovní akcí, byť musely do oddělené sekce nebo do zóny pro rodiny; v dubnu byl také uspořádán první ženský cyklistický závod. Letos v únoru země poprvé umožnila ženám hlásit se do armády, do bojových operací ale zapojeny nebudou. Podle únorového oznámení vlivné duchovní rady nemusí ženy nosit abáje, tedy volný dlouhý oděv, který zahaluje jejich tělo až po paty a zakrývá vlasy a někdy i obličej. Mnohé jsou ale na oděv zvyklé a nosí ho nadále.

Mezi ženami, které se oslav nezúčastní, je i řada aktivistek za práva žen, včetně několika feministek, které v roce 1990 demonstrovaly za právo řídit. Podle analytiků je takto chtějí úřady varovat, aby si nepřivlastňovaly zásluhy za změnu zákonu. Podle organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) je v Saúdské Arábii stále ocitá za mřížemi osm aktivistek za práva žen. Čelí vážným obviněním jako je například špionáž či pobuřování.

Mnoho žen zaměstnaných v sociálních odvětvích se nicméně raději soustředí na práva, která ženy v Saúdské Arábii získaly než na to, co je jim stále odepíráno, píše americký list The New York Times.

Podle londýnské konzultantské společnosti Facts Global Energy by mohlo projevit zájem o řidičský průkaz 65 procent saúdskoarabských žen, což je asi šest milionů žen. Pro období do roku 2020 se počítá s tím, že řidičský průkaz budou mít asi tři miliony žen. Majitelky mezinárodních řidičských průkazů budou mít právo řídit v království rok a pak budou muset požádat o místní doklad. Povolení k řízení soukromých aut mohou mít ženy po dovršení 18 let, vozidel hromadné dopravy po dosažení 20 let, což je stejné jako u mužů.