Saunová kamna: jsou lepší ta elektrická, nebo na dřevo?

Elektrická saunová kamna jsou levnější, jednodušeji se ovládají s hodí se zejména do interiérových saun. Saunová kamna na dřevo zase vytvářejí útulnější atmosféru, mají nižší provozní náklady a jsou vhodná zejména do venkovních saun. Při výběru záleží i na tom, jak velkou saunu máte.

Elektrická kamna: ideální vytápění pro bytové sauny

Elektrická kamna do sauny vás potěší svou jednoduchostí - pouze je zapojíte do elektřiny (většina kamen na trhu je třífázová), stisknete tlačítko a počkáte, než vám saunu vyhřejí. Pokud nechcete zbytečně čekat, pořiďte si saunová kamna s Wi-Fi modulem, která spustíte na dálku pomocí mobilního telefonu. Můžete je pak zapnout ještě před odchodem z práce, abyste po příchodu domů měli saunovou kabinu vyhřátou.

Kromě toho jsou elektrická saunová kamna relativně levná. Pro nejmenší sauny seženete modely s cenovkou do 10 tisíc Kč, do větších saun stojí řádově desítky tisíc. V závislosti na ceně elektřiny ale počítejte s vyššími náklady na provoz.

Další výhodou elektrických kamen je jejich nenáročnost na údržbu - nemusíte nic čistit ani vysypávat popel. Jelikož nesálají takové horko jako kamna na dřevo, můžete je umístit úplně ke stěně sauny.

Elektrická saunová kamna na druhou stranu nejsou tak výkonná jako kamna na dřevo (předávají energii pomaleji) a hodí se proto zejména do interiérových a obecně menších saun. Venkovní saunu by vám v zimě vyhřívaly klidně i 3 hodiny za vynaložení velkého množství elektrické energie, a i tak by vymrzlou saunu nemusely vyhřát nad 90 °C. Romantické typy lidí pak může mrzet, že v kamnech nepraská a nevoní dřevo a nevytváří tak intimní atmosféru.

Kamna na dřevo do sauny

Kamna na dřevo mají v porovnání s elektrikou mnohem vyšší výhřevnost. Jsou totiž vyrobená z tenkých plechů, které se po zapálení ohně rychle prohřejí a sálají horko do kabiny. Pro srovnání - pokud byste venkovní saunu s elektrickými kamny vytápěli 3 hodiny, se stejně velkými kamny na dřevo to obvykle zvládnete do hodiny.

Ačkoliv jsou kamna na dřevo do sauny dražší, a navíc k nim potřebujete komín pro odvod spalin, v dlouhodobém horizontu vás vyjdou levněji díky nižším nákladům na provoz. Zatímco elektřina je drahá, dřevo pořád levné. V kamnech se nejčastěji topí osikou, břízou, olší nebo borovicí.

Milovníky pravého finského saunování a autentického topení do sauny dále potěší, že v kamnech praská a voní dřevo, odlesky ohně tancují na stěnách sauny a celkově kamna vytvářejí příjemnou a intimní atmosféru, kterou vám elektrika nikdy nedokáže nahradit.

S kamny na dřevo je na druhou stranu více práce. Musíte pravidelně chystat a štípat dřevo, zapalovat oheň a po každém saunování kamna vyčistit od popela. Také je potřeba, abyste dodrželi bezpečnostní opatření a umístili kamna nejméně 25 cm od stěn sauny.

"Jednoduchá odpověď na otázku, která saunová kamna jsou lepší, neexistuje. Elektrická kamna doporučujeme do menších saun v bytech a domech, kde oceníte jejich jednoduchost, pohodlnost a nenáročnost na údržbu. Naopak do větších a zejména venkovních saun si pořiďte kamna na dřevo, se kterými zažijete to pravé finské saunování," doporučuje Michal Hora z firmy Horavia, která je autorizovaným prodejcem saunových kamen finské značky Harvia. Ta působí na trhu 60 let a dodává své výrobky do 50 zemí světa.