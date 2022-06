Šest důvodů pro pěstování ve vyvýšených záhonech

Vyvýšené záhony nejsou žádnou novinkou. Je to skvělá volba do každé zahrady, zejména při nedostatku místa. Kromě toho, že dobře vypadají, vyřeší i mnohé zahradnické problémy.

S jarem přichází čas na přípravu zahrady po zimním spánku. K jejímu zkrášlení přispěje nejen výsadba nových rostlin, ale také praktické květináče, jež úspěšně přežijí venku další zimu bez újmy na funkčnosti a vzhledu.

Jak na konstrukci

Vyvýšené záhony si můžete velmi snadno postavit i svépomocí - z palet, ovocných přepravek či projektových desek. Pokud nepatříte k vyloženě zručným kutilům nebo zkrátka nemáte čas, pořiďte si už hotové vysoké dřevěné květináče. "Na výstavbu vyvýšených záhonů neexistují žádná stanovená pravidla, fantazie postačí. Ideálně by jejich šířka neměla přesahovat dva metry, aby se dalo snadno dosáhnout do středu záhonu bez nutnosti šlápnout do půdy. Výši záhonu volte takovou, aby se vám pohodlně pracovalo - ideální je 50 až 70 cm," radí David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Jaké jsou výhody vyvýšených záhonů?

Kromě toho, že vytvoření vyvýšeného záhonu představuje jednoduchý a poutavý způsob, jak dodat zahradě profesionální vzhled, má i mnoho praktických výhod:

• Snadnější péče o zeminu

Vyvýšený záhon pomáhá připravit půdu na zahradničení téměř "bez práce". Místo každoročního obdělávání zeminy lze obvykle udržovat vyvýšené záhony jednoduchým přidáváním materiálů nahoru. Kompost, mulčování, hnojivo a jiné prostředky na zlepšení lze aplikovat přímo na svrchní vrstvu půdy. Častým problémem zahrad je rovněž nízká kvalita zeminy, což u vyvýšených záhonů odpadá.

• Ergonomické a pohodlné řešení

Nic neodradí začínající či dlouholeté zahrádkáře více než fyzická námaha. Bolesti zad a kloubů jsou nejčastějšími problémy, na které si stěžují po náročném dni mezi záhony. "Vyvýšené květináče umožňují vybudovat záhony na vyšší úrovni, čímž se snižuje namáhání zad, krku a ramen. Vyvýšené záhony tak zároveň představují určitou investici do vašeho zdraví," podotýká specialista.

• Méně plevelu či problémů s krtky

Oddělení zemité časti záhonu od terénu snižuje možnost šíření semen plevelů, čímž se redukuje jejich přerůstání mezi vysázené rostliny. Tím, že se do záhonu též přidává nová čistá půda, se ochrana před invazí plevele ještě znásobí. "Méně plevele obecně znamená méně boje proti němu. To v konečném důsledku vyžaduje méně, nebo dokonce žádné chemikálie na jeho ničení. Výhodou je i ochrana před krtky, jež jsou postrachem každé zahrady a mladé zeleniny. Díky plastové síti proti škůdcům umístěné na dně se krtci nemohou vynořit uprostřed záhonu," říká David Benda.

• Rychlejší růst a větší úroda

Půda uvnitř vyvýšeného záhonu se na jaře rychleji zahřeje. Díky tomu lze sázet dříve a užívat si delší zahradnické sezony. Ve srovnání s tradiční zahradou je pro vyvýšené záhony typická mnohem bližší výsadba, čímž zároveň zvýšíte intenzitu pěstování. "Úroda z vyvýšeného záhonu může být až trojnásobně vyšší než z toho plochého. Plodiny rychleji dozrávají, jsou odolnější a chuťově kvalitnější. Větší úroda je spojená i s lepší drenáží vody a menším zhutněním zeminy, jež je obvykle způsobeno chůzí. To prospívá nejen zdraví plodin, ale i samotné půdě," upozorňuje odborník z Hornbachu.

• Lepší odvádění vody

V oblastech náchylných na záplavy nebo v zahradách s vysokou spodní vodou se zelenině či jiným plodinám bude dařit jen stěží. Vyvýšený záhon oddělený od terénu představuje způsob, jak zajistit plnohodnotné vegetační období bez rizika podmáčení kořenového systému. Pokud budou kořeny rostlin alespoň 15 cm nad úrovní okolitého terénu, budou prosperovat i tehdy, když je okolí záhonu podmáčené.

• Ideální pro zahrádkáře - začátečníky

Vyvýšené záhony usnadňují začátky zahradničení, protože odstraňují některé úkony, jež mohou být pro začátečníky náročné či odrazující. Vyžadují sice trochu více investicí, ale v mnohých ohledech zaručují úspěch už první rok. Postačí květináč, zemina, kompost, semínka či sazenice, voda, a pak už jen čekat na první úrodu.