Single život si užívejte, má spoustu benefitů

Žijete sami a lidé na vás soucitně koukají, nebo mají naopak nevyžádané poznámky o ubíhajícím čase? Nic si z toho nedělejte, být single není v dnešní době už nic tak neobvyklého, naopak spousta lidí tento styl života vyhledává. Má totiž spousty výhod, které se vztahem mizejí.

Jako samostatná jednotka si můžete dělat, co jen chcete. Nikdo se neptá, kdy přijdete, kam jdete nebo proč jste si zase koupila nové boty, když už jich máte tolik. Oblečení je vůbec zvláštní kapitola. Když vyrážíte do společnosti, obléknete se tak, jak chcete vy, a nikdo vás nezpraží poznámkou typu: "V tomhle chceš vážně jít?" Své outfity můžete měnit jako chameleon, stejně jako dělat zásadní rozhodnutí, za která budete zodpovědná jen vy. Stejně tak to bude i s barvou vlasů. Pokud půjdete do nějaké výrazné, můžete zaslechnout poznámky od blízkých, ale rozhodně neuslyšíte každodenní kritické komentáře jako v případě, kdy by s vámi někdo bydlel.

Pokud patříte mezi uživatelky bezdýmných alternativ, nezapomeňte na novinku IQOS ILUMA, které je v nabídce od prémiové ILUMA PRIME až po zařízení "vše v jednom" ILUMA ONE. Každé zařízení má exkluzivní design, je k dispozici v několika barvách a můžete si k němu pořídit spoustu doplňků v podobě bočních krytů, obalů a ozdobných kroužků. Co ale na tomto zařízení pořádně oceníte, je absence čepele, protože ILUMA využívá k nahřátí tabáku revoluční technologii indukčního ohřevu, díky níž není nutné zařízení čistit. S IQOS ILUMA se tak vyladíte dle svého vkusu i příležitosti, a jelikož zařízení produkuje pouze aerosol a tabák nespaluje, zapomeňte i na oblaka škodlivého a zapáchajícího dýmu. Aerosol navíc nezůstává na pokožce ani ve vlasech, není nepříjemně cítit z dechu nebo konečků prstů. Tak vzhůru do společenského života, tentokrát vám ani větší výstřih či výstřední účes nikdo nezakáže.

Sama na všechno? Ale kdepak

Single stav netrvá věčně a není se třeba bát věčné samoty. Než se objeví ten pravý, zkuste poznávat svět. Jde o úplně jiný druh zážitku, než když cestujete ve dvou nebo s partou. Na vás je, kam zamíříte, jak dlouho tam budete a s kým se třeba seznámíte. Právě single cestování vybízí k tomu, poznat mnoho lidí, ať už to jsou také turisté, nebo místní.

Pokud jste fanynkou seberozvoje, máte možnost si upevnit sebevědomí četbou motivačních bestsellerů nebo navštívit speciální workshopy a další programy.