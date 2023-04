Skalka ozdobou zahrady

Sukulenty a trvalky jsou skvělým doplňkem každé zahrady. Díky své nenáročnosti zvládají různé klimatické podmínky. Odborník z Hornbachu přináší rady a tipy pro vytvoření dokonalé skalky.

Pokud nemáte dostatek času na péči o kytky, ale nechcete se jich vzdát, je skalka se sukulenty ideálním řešením. Nejenže dodá exteriéru horský půvab, ale zároveň bez vetší námahy vytvoří prostředí pro dokonalý relax. Navíc ji zvládnete vytvořit během víkendu a není zapotřebí žádný drahý materiál.



Ideální umístění a druh půdy

Před založením skalky si dobře promyslete, kam ji umístíte. Nejvhodnější je místo s dostatkem přirozeného světla, ale ne celodenně vystavené přímému slunci. Vybírejte sluneční místo s polostínem. Skalky se obvykle zakládají na svahovitých terénech, aby co nejvíce připomínaly horské prostředí. To ale neznamená, že ji nelze umístit na rovnou plochu. Sukulenty potřebují dobře odvodněnou půdu s výborným prouděním vzduchu. "Na zajištění správné drenáže použijte směs půdy s obsahem štěrku, perlitu nebo hrubého písku. Můžete si pořídit předem namíchanou zeminu pro kaktusy a sukulenty. Vyhněte se pěstování sukulentů v těžké půdě nebo v běžných směsích pro květináče, může totiž způsobit uhnití kořenů a další problémy," upozorňuje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Co budete potřebovat

Po výběru místa shromážděte potřebný materiál. Výhodou skalky je hlavně fakt, že na její vytvoření lze použít téměř cokoli. Nebojte se být kreativní a využijte vše, co nejdete v okolí domu. "Rozbité cihly nebo velké kameny poslouží k vytvoření přirozeně vypadajícího okraje zahrady. Staré pálené tašky můžete rozbít je a použít na přidání struktury do půdy. Výhodou keramických materiálů jako cihla či taška je jejich přírodní původ, tudíž nejsou škodlivé pro půdu. Nemusíte se tak obávat, že by rostlinám bránily v prospívání. Ušetříte peníze, a zároveň zrecyklujete odpad," uvádí specialista.

Kromě materiálu na vytvoření skalky, budete potřebovat i několik základních pomůcek pro práci. "Hodit se bude kolečko, velká lopata, menší lopatka a ochranné rukavice. Toto vybavení by nemělo chybět v žádné zahradě," hovoří David Benda.



Výběr rostlin

Při tvorbě skalky je důležitý výběr správných rostlin. "Před koupí rostlin zohledněte celkovou velkost a vzhled zahrady. Správnou kombinací sukulentů vytvoříte různé výšky a textury. Mezi oblíbené patří kromě tradičních sukulentů i opuncie, aloe, agáve či echeverie," radí David Benda.

Pokud toužíte po větší barevnosti, přidejte trvalky, okrasné trávy, dřeviny a byliny. "Skladba rostlin rozdílných výšek a velikostí dodá každé skalce mnohem přirozenější vzhled. Z dřevin lze sáhnout po jalovci. Z okrasných trav je oblíbená zejména kostřava a kavyl, či vysoká kortaderie. Z květů vybírejte třeba hořec, lomikámen, rozchodník, karafiáty či sněženky. Ujistěte se ale, že rostlin jsou vzájemně kompatibilní ohledně velikosti a nároků na vodu," dodává odborník z Hornbachu.