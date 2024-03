Směřování k udržitelnosti, komfortu a chytré domácnosti

V aktuálním roce se svět nábytku a interiérového designu posouvá směrem, který odráží měnící se preference a potřeby uživatelů. Klíčové trendy naznačují směřování k větší udržitelnosti, multifunkčnosti a integraci inteligentních technologií, což otevírá nové možnosti pro zákazníky, ale i designéry a výrobce nábytku.

Udržitelnost se stává stále důležitějším aspektem ve výběru nábytku. Důraz na ekologickou odpovědnost a minimalizaci dopadu na životní prostředí se promítá do všech částí běžného života. "Nepodléháme běžným aktuálním trendům. Vytváříme interiéry tak, aby byly nadčasové, funkční a dbáme na udržitelnost použitých materiálů. Vše je tvořeno s respektem k Zemi s důrazem na kvalitní zpracování a dokonalý vzhled i po čase používání," vysvětlila trend udržitelnosti designérka z LAGO Lucie Špačková. Díky tomu, že nábytek vyberete se zaměřením se na nadčasovost a kvalitu, nebudete mít tendenci ho často obměňovat. Vybírejte jej proto s pomocí odborníků ve svém oboru.

Propojení minimalismu s funkcionalitou

V reakci na rostoucí poptávku po multifunkčním nábytku, který šetří prostor, designéři a výrobci přicházejí s řešeními, které spojují čisté linie a jednoduchost s vysokou mírou praktičnosti. Multifunkční kusy, nabízejí flexibilitu a ušetří cenný prostor, přičemž zároveň přinášejí do domovů estetickou hodnotu. Minimalismus se pak projevuje v jednoduchosti, střídmosti a nadčasovosti interiéru.

Zemité a syté barvy

Ta tam je doba, kdy se interiér vybavoval pouze výraznějšími doplňky, co se týče barev. Aktuální trendy nabádají ke změně a odvaze. "Přestože se snažíte vybírat větší kusy nábytku v neutrálnějších tónech, letošní trendy říkají něco jiného. Experimentujte a vyberte odvážnější barvy, nejvíce letí smaragdově zelená, odstíny hnědé až do béžova a námořnická modrá," doporučila designérka. Kvůli aktuálním trendům nemusíte ihned měnit celý domov. Pokud byste, ale chtěli vyzkoušet nějakou změnu, snadno můžete třeba na vaši oblíbenou pohovku nechat ušít potah v trendy barvě. Díky tomu zjistíte, zda je tato změna, to pravé ořechové pro vaši domácnost.

Oblouky a křivky

Design nábytku v roce 2024 se vrací k měkčím, organickým tvarům, které přinášejí do interiérů pocit pohodlí a bezpečí. Dříve módní tvrdé hrany a obdélníkové tvary jsou pryč. Přivítejte letos v interiéru všudypřítomné měkčí siluety, které dodají do každé místnosti sofistikovaný, jemný a lehce okouzlující vzhled.

Přírodní materiály

Přírodní materiály, jako je dřevo, kámen a kov, jsou stále populárnější díky své schopnosti přinést do interiérů kousek přírody a podpořit udržitelný životní styl. Tento trend je dlouhodobý a neustále se vyvíjí. Designéři přichází s novými materiály, které nebudou zatěžovat životní prostředí a jsou odolné. Pracují proto daleko více s recyklovatelným sklem, kovy, plasty, ale i dřevem z ekologického lesnictví. Pod jejich rukama vzniká tak naše budoucnost. "V dnešní době už musíme brát ohled na ochranu životního prostředí, proto jsme nahradily některé přírodní materiály sklem a vyvinuly jsme s pomocí 3D tisku technologii takzvanou XGlass, kdy můžeme proměnit sklo na mramor, kov a spoustu dalších ušlechtilých materiálů, aniž bychom kvůli náročné těžbě narušovali životní prostředí, protože sklo je recyklovatelné," dodala Špačková z LAGO.

Smart Home

Integrace inteligentních technologií do nábytku a celé domácnosti se stává standardem v moderních domovech. Kompletní propojení a řízení na dálku, to je vize budoucnosti chytrého domova. Nábytek, jako jsou stoly s bezdrátovými nabíjecími stanicemi a skříně s integrovanými systémy pro řízení domácnosti, přináší nevídaný komfort a efektivitu, což zjednoduší právě každodenní život.