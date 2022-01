Současné trendy ve sprchových koutech

Koupelna neslouží pouze k hygienickým účelům, je zároveň místem pro relaxaci a dobití energie. Aby co nejlépe prospívala zdraví těla, duši i mysli, je potřeba ji vybavit tím správným zařízením. Odbornice na koupelny prozrazuje, jaké jsou dnešní trendy ve sprchovací zóně.

Říká se, že sprchové zástěny jsou dnes už populárnější než vany. Hlavním důvodem, proč se těší takové oblibě, je úspora času - namočit, namydlit, opláchnout a ven. Toužíte po koupelně, která bude splňovat všechny vaše požadavky, a stojíte před rozhodnutím, zda pořídit sprchový box, nebo kout? Marcela Bínová, specialistka z oddělení koupelen a sanity v projektových marketech Hornbach, prozradí, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy koupelnového vybavení i které trendy nyní vládnou. Rovněž poskytne pár dobrých rad, jak postupovat při výběru.

Sprchový kout

Je to praktické a cenově poměrně dostupné řešení i do malých koupelen. Dobře zvolený sprchový kout se může stát srdcem celého prostoru koupelny. Když si vyberete chytře, bude působit elegantním dojmem a interiéru vtiskne luxusní ráz. "Rozhodně je z čeho vybírat. Vyrábějí se v různých provedeních a v nabídce jsou rohové, čtvercové i obdélníkové varianty s nepřeberným množstvím šířek, výšek a dveří. Dekor skel lze volit přesně podle vašich představ, a může tak plnit praktickou a dekorační funkci, a zároveň důmyslně vytvořit intimní zónu," vysvětluje odbornice z Hornbachu a dodává: "Když si chcete lépe naplánovat sprchovací prostor, chytrým řešením je například on-line konfigurátor sprchových koutů na webu Hornbachu. Stačí zadat potřebné parametry a plánovač vám pomůže vybrat tu pravou sprchu přímo pro vaši koupelnu." Sprchová zástěna se nejčastěji vyrábí z bezpečnostního skla. Sprchový kout jde pořídit i jako set se sprchovou vaničkou.

Stylový vzhled nebo oblíbená klasika

Pokud upřednostňujete odlehčený moderní design, vyberte si bezrámovou konstrukci složenou pouze z bezpečnostních skel a pantů nebo ustavovacích profilů, kterými jsou skla přichycena ke zdi. "Zajímavou alternativou jsou i půlrámové konstrukce bez svislých vnitřních profilů. Díky posuvným dveřím šetří místo v koupelně. Nejrozšířenější variantou jsou ale sprchové kouty s rámy, u kterých jsou skla zasazena do obvodové konstrukce, což zvyšuje jejich odolnost," radí Marcela Bínová.

S ohledem na dispozici místnosti vybírejte také velikost sprchového koutu. Pokud bojujete s místem, zaměřte se na kouty s posuvnými dveřmi, které nezasahují do prostoru koupelny. Jinak lze vybírat z pestré palety možností - zalamovacích posuvných dveří disponujících velkou šířkou vchodu, otočných pivotových, které se z velké části otevírají do prostoru, a pantových, jež se otevírají do prostoru, či v případě otočných profilů dovnitř i ven.

Nadčasová elegance Walk In

Sprchové kouty typu Walk In se vyznačují jednoduchostí, elegancí a praktičností. Sprchový prostor Walk In je tvořen jednou volně stojící pevnou stěnou a sprchovým žlabem. "Walk In je sprchový prvek v úrovni podlahy, takže je jen na vás, zda se rozhodnete kombinovat ho se sprchovým žlabem, nebo s nízkou sprchovou vaničkou. Praktičtější je Walk In postavit kolem sprchového žlabu, tím se sprcha stává bezbariérovou," upozorňuje odbornice z Hornbachu.

Sprchový box

Na rozdíl od sprchového koutu, kde se často nevyhnete stavebním úpravám, je sprchový box kompletním řešením se vším všudy. Stačí jej pouze napojit na rozvody a odpad. Součástí boxu navíc mohou být masážní trysky nebo pára. Počítejte ale s vyšší investicí. I zde je nutné rozhodnout se mezi posuvným systémem otevírání dveří nebo klasickým otočným. Samotný tvar vaničky se různí stejně jako typ konstrukce a zasklení. Výběr proto přizpůsobte místu, které jste pro sprchový box v koupelně vyčlenili.

Celkový design sprchového boxu podstatně ovlivňuje typ konstrukce. "I zde lze doporučit odlehčenou bezrámovou konstrukci, konstrukci pyrámovou nebo klasickou. Důležité je také rozhodnutí týkající se sprchové vaničky. Volit můžete mezi mělkou, z níž se lépe vstává, a je tak vhodnější i pro méně pohyblivé členy domácnosti, nebo vaničkou hlubokou, která může částečně nahrazovat klasickou vanu," uzavírá Marcela Bínová.

