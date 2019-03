Vyhrajte Smrtící tajnosti, super bestseller Roberta Bryndzy.

Jednoho mrazivého rána nalezne po probuzení matka svou dceru v kaluži krve a zmrzlou na malé předzahrádce. Kdo mohl provést takovou věc - zavraždit oběť na prahu jejího vlastního domu, ještě k tomu na Štědrý večer? Knihu Smrtící tajnosti můžete vyhrát na TÝDEN.CZ.

Po posledním, velmi bolestném případu se Erika Fosterová cítí zranitelná, ale nakonec se rozhodne, že se ujme i tohoto vyšetřování. Jakmile začne pracovat, objeví zprávu o útocích ve stejné, dosud poklidné čtvrti Londýna. Všechny spojuje jeden detail - oběti byly napadeny černě oblečenou postavou s nasazenou plynovou maskou...

Robert Bryndza je britský autor žijící trvale na Slovensku se svým manželem Jánem. Jeho kniha, Dívka v ledu (The Girl in the Ice), které se již prodalo přes milion výtisků, byla označena jako The Wall Street Journal a USA Today bestseller.

Autogramiáda Roberta Bryndzy proběhne v rámci veletrhu Svět knihy, v sobotu 11.5. od 15 hodin na stánku Nakladatelského domu GRADA.

Odpověď na soutěžní otázku hledejte na stránkách nakladatelství Grada.

Tři výherci obdrží knihu. Soutěžit můžete do pátku 5. dubna 2019.

Soutěž o knihu Smrtící tajnosti V jakých formátech je kniha k zakoupení na Grada.cz? Papírová kniha.

Papírová kniha a e-kniha.

Papírová kniha, e-kniha a audiokniha.

Jméno a příjmení

E-mailová adresa

Adresa pro zaslání výhry (ulice, město, PSČ)

Souhlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem zpracování pro možnost zaslání výhry? Ano, souhlasím. * pole s tučným zvýrazněním jsou povinná

Kompletní pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů.