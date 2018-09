Vyhrajte vstupenky na Chrise Normana ze Smokie.

Kdo by neznal písně jako Living Next Door To Alice, I'll Meet You At Midnight, Don´t Play Your Rock´n´Roll To Me, Stumblin In, Midnight Lady nebo Oh Carol. Prozpěvuje si je již několik generací fanoušků po celém světě, u nás je nazpívali v českých verzích krom jiných Karlové Gott i Zich.

Tím, kdo je ale vyvedl na hvězdnou dráhu a dal jim punc nesmrtelných hitů byl britský zpěvák Chris Norman, jehož nezaměnitelný naléhavý hlas byl nenahraditelným poznávacím znamením pro kdysi populární kapelu Smokie a provází jej i celou dosud trvající aktivní sólovou kariéru.

Zpěvák, který po delším čase vystoupí v Praze 4. října ve Fóru Karlín, si české fanoušky a naše hlavní město zamiloval. Má k němu specifický osobní vztah, zažil totiž atmosféru listopadu 1989, na což dodnes velmi často vzpomíná. Před časem řekl českým novinářům: "Byl jsem tehdy v Praze asi dva nebo tři dny a ta atmosféra byla znát. V hotelu, všude. Lidé mluvili o tom, co by se mělo stát a co se stane, byli zjitření. Úplně to bylo cítit ve vzduchu a byl to velmi intenzívní pocit, že se něco změní." Koncert Chrise Normana a jeho bandu proběhne 4.října v pražském Fóru Karlín a 6.října v brněnské hale DRFG Rondo. Vstupenky jsou v prodeji v síti www.ticketpro.cz.

Nápovědu na soutěžní otázku naleznete na webu TicketPro.

Tři výherci obdrží po dvou vstupenkách na pražský koncert.

Soutěžit můžete do pondělí, 17. září 2018, do 11:59 hodin.

Vyhrajte vstupenky na Chrise Normana Jaké profese byli rodiče Chrise Normana? Divadelníci.

Lékaři.

Učitel a zdravotní sestra.

Jméno a příjmení

E-mailová adresa

Adresa pro zaslání výhry (ulice, město, PSČ)

Souhlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem zpracování pro možnost zaslání výhry? Ano, souhlasím. * pole s tučným zvýrazněním jsou povinná

Kompletní pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů.