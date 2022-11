Spánek v zimě dokáže potrápit. Poradíme, jak na něj vyzrát

Máte s každou nadcházející zimou pocit, že byste se nejradši uchýlili k zimnímu spánku a vzbudili se až na jaře? Když ale ulehnete do postele, nemůžete do pozdních večerních hodin zamhouřit oči. Co s tím? Ačkoliv se to nezdá, tak právě v zimě je těžší kvalitního spánku dosáhnout. Poradíme, jak na zdravý spánek i v tomto období.

Správná přikrývka a vyhovující matrace

Podstatný vliv na kvalitu spánku má výběr matrace a správného polštáře či přikrývky. Jestliže jste zimomřiví a často se budíte chladem, vsaďte na přikrývku určenou speciálně na zimu. "Ideální jsou objemnější přikrývky s vyšší gramáží náplně, které se hodí právě do chladnějšího období. Vysokou hřejivost zajistí také přikrývky z prachového peří, zejména toho husího, které perfektně odvedou z těla pot a vlhkost," říká Ondřej Bacík, CCO společnosti ProSpánek, která se specializuje na zdravý a kvalitní spánek.

Stres stojí za většinou našich problému

Stres je jedním z faktorů, které mají na kvalitu spánku největší vliv. Lehko se řekne: "Nestresuj se," ale všichni asi víme, že právě to není tak snadné. Pokud tedy cítíte, že je toho na vás příliš, nebojte si říct o pomoct nebo si vzít volno, odpočinout si a udělat si čas na sebe a svou oblíbenou aktivitu. Pro někoho to může být výlet do přírody, pro jiného dobrá knížka nebo čas strávený s rodinou či přáteli. Důležité je nepřeceňovat své možnosti a včas zatáhnout za ruční brzdu.

Doplňte hladinu serotoninu

Za naši špatnou náladu mohou někdy také hormony, které nás ovlivňují více, než jsme si ochotní připustit. Ty pak mají vliv i na spánek. Nedostatek serotoninu, tzv. hormonu štěstí, přímo ovlivňuje hladinu melatoninu, spánkového hormonu zodpovědného za náš spánek. Serotonin lze doplnit různými způsoby. Pomůže jakákoliv fyzická aktivita nebo třeba pravidelný pobyt na slunci, toho se ale v zimních měsících příliš nedočkáme. V takových případech je dobré zaměřit se na doplňky stravy, ideálně vyhledávat ty, které jsou založeny na přírodní bázi.

Jste to, co jíte

Nevlídné počasí a špatná nálada mohou přímo vybízet k tomu zachumlat se pod deku a dopřát si nějaké sladké nebo mastné jídlo. Pokud chcete v noci bez problémů usnout, zkuste se těžkému a sladkému jídlu minimálně několik hodit před usínáním vyhnout. Vynechte také kofein a alkohol, místo toho do svého jídelníčku zařaďte proteiny, vlákninu, a nezapomínejte ani na vitamíny. Vitamin C snadno doplníte v šípku, kysaném zelí, kiwi nebo citrusech, vitamin D najdete v tučných rybách, jako je třeba losos nebo makrela.

Nedostatek pohybu

Na spánek má nepopiratelný vliv také správný pohyb. Právě ten totiž dokáže zázraky! Není potřeba každý den dřít v posilovně, postačí jóga nebo několikaminutové protažení či posilování svalů. Výborný je také běh nebo procházka. Pokud si nastavíte režim a budete se pohybu věnovat každý den, uvidíte, že za pár dní bude vaše nálada lepší a spánek kvalitnější. Pokud chcete se svým spánkovým rytmem udělat radikálnější změny a poradit se s odborníky, zajděte do prodejen ProSpánek, kde spánku rozumějí a pomohou s jeho správným nastavením.