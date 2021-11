Šperk jako vánoční dárek

Vánoce, ať už se nám to líbí, či ne, jsou za dveřmi a na pořad dne přichází i tradiční otázka, jaký dárek vybrat. Obdarováváte-li ženu, určitě nešlápnete vedle se šperkem. Hodí se pro partnerku, maminku i dceru. Šperky jsou zkrátka univerzální a nadčasové. Jak ale vybrat ten pravý?

Lidé se šperky zdobí odnepaměti, a i když se jejich tvary, velikosti či techniky mění, jedna věc zůstává stejná - šperkem neurazíš. Jinými slovy, pokud si nejste jistí, čím obdarovat blízkou ženu, zvolte šperk. Jeho výběr může sice působit jako malá věda, ale půjdete-li krok za krokem, určitě budete slavit úspěch.

Vlastní vkus dejte stranou

Začněte tím, že se oprostíte od toho, co se líbí vám, a vysledujete styl obdarovávané. Elegantní dáma bude nosit něco zcela jiného než například mladá rebelka. Tak trochu s tím souvisí i věk, ale ne nutně. Vsaďte na kvalitu. Kvalitně zpracovaný šperk, který je třeba doplněn přírodními kameny, se předává mezi generacemi. A proč právě přírodní kámen? "Přírodní kámen je unikát s daným složením, nikdy ho syntetikou nenahradíte. Kromě toho, že šperk se syntetickým kamenem nedosahuje takové hodnoty, uměle vyrobený kámen se časem opotřebovává, zmatňuje a nevypadá hezky. Tím kazí i celkový vzhled šperku," říká Dušan Mlynarčík, spolumajitel české rodinné zlatnické firmy JK Jitka Kudláčková, kde používají pouze přírodní kameny, které k opravdovému zlatnickému řemeslu jednoznačně patří.

Zlato nadevše

Mezi nejvyhledávanější šperky pod stromeček patří ty ze zlata. Zlato se vyskytuje v několika podobách, většina lidí preferuje žluté či bílé, své kouzlo má ale také zlato růžové. Následuje rozhodnutí, bude-li šperk celokovový, nebo s kamenem, případně jakým. Samostatnou kapitolou jsou pak šperky perlové. V neposlední řadě vypozorujte, jaký druh šperku obdarovávaná nosí, a co na ní naopak asi nikdy neuvidíte. Určitě nemá smysl kupovat náramek někomu, kdo si na náramky nepotrpí a komu by jen ležel ve šperkovnici. A pozor, mezi šperky patří i kousek oblíbený především u starší generace, brože. Těmi se dá ozvláštnit každý kousek oblečení, a i obyčejné tričko tak získá zcela jiný rozměr.

Prošli jste všemi výše uvedenými kroky a víte, jaký druh šperku chcete? Gratulujeme a jedeme dál. Můžete samozřejmě zvolit nějaký neutrální tvar šperku nebo se nechat inspirovat třeba zálibami dotyčné. Milovnice koní ocení něco s touto tematikou (například podkovičku), jiné potěší třeba strom života, znamení zvěrokruhu apod. "Takovým univerzálním dárkem jsou šperky se symbolem anděla, který je vhodným motivem pro každého, dokonce i pro děti. Jedná se o symbol ochrany, možná proto je nejvíce žádaný právě v období Vánoc. Zajímavým tipem na dárek jsou rovněž organické motivy, tedy šperky inspirované kapkou ranní rosy. Pro ty, kdo mají rádi více fashion věci, bude jistě zajímavá kolekce Venezia, kde vynikají barevné kameny a perly," doporučuje Dušan Mlynarčík.

Opatrně s prstýnkem

Pokud jste se rozhodli, že tím pravým dárkem bude prsten, čeká vás jeden opravdu zásadní úkol, musíte zjistit potřebnou velikost, a to v ideální případě nenápadně. Prstýnek lze samozřejmě darovat jen tak, nebo může být jeho symbolika mnohem hlubší. "Stalo se v posledních letech takovým malým zvykem, že muži rádi kupují na Vánoce zásnubní prsteny. Zřejmě mají pocit, že to vyřeší najednou. My ale spíše doporučujeme nemíchat dvě věci dohromady a nechat si žádost o ruku jako speciální okamžik," doplňuje Mlynarčík. Takže pánové, chcete-li svou vyvolenou požádat o ruku, skvělé, ale připravte pro ni raději něco opravdu výjimečného, ať vidí, jak vám na ní záleží.

Šperky jsou i pro muže

Šperky jsou sice doménou žen, ale nesmíme zapomenout ani na muže. Kromě hodinek a řetízků můžete zvolit i něco méně tradičního, manžetové knoflíky. Samozřejmě zde je předpokladem, že váš muž nosí alespoň jednou za čas košile, nicméně dárek je to krásný, neotřelý a opravdu hodnotný. Také v tomto případě můžete zvolit klasiku či moderní styl a opět je dobré vycházet z osobnosti daného muže.

Šperky předávané z generace na generaci

V současné tzv. pocovidové době celkově vzrostl zájem o koupi šperků, těžko říci, čím je to způsobeno. Možné však je, že lidé mají zájem více investovat, neboť hodnota šperku v čase roste. Proto ačkoliv se v době vánoční prodávají ve větší míře spíše levnější šperky, doporučujeme volit opravdovou kvalitu. Té docílíte i s omezeným rozpočtem, protože v českých šperkařských dílnách naleznete skutečné skvosty a originály i v dostupné cenové hladině. Pamatujte, že se darovaný šperk může stát něčím, co bude dělat radost ještě třeba i dalším generacím.