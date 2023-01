Staňte se mistry zimního grilování

Od jara do podzimu přípravě pokrmů kraluje grilování. Dobrot z venkovního grilu se ale nemusíte vzdávat ani v zimě. Toto zábavné vaření je i u nás čím dál častěji součástí zimních radovánek a společné bruslení na zamrzlých rybnících, sáňkování, bobování či zimní rybolov si bez něj už téměř nelze představit. Odborník z Hornbachu radí, na co dávat pozor při zimním grilování.

Horké jídlo chutná v mrazivém počasí nejlépe. Dříve se rodinné a sousedské venkovní aktivity v zimě neobešly bez opékání špekáčků nebo vaření kotlíkového guláše. S nástupem grilů a s růstem obliby grilování se teplé pochutiny přesouvají z otevřeného ohně na gril. Je to nejen bezpečnější, ale zároveň pohodlnější a nabídka pokrmů je mnohem pestřejší. Menší i středně velké grily na dřevěné uhlí snadno naložíte do auta a dopravíte tam, kam potřebujete.

Vyvarujte se začátečnických chyb

Chystáte se grilovat poprvé? Stačí pár triků a bude z vás profesionál. Ať už upřednostňujete čerstvé, nebo naložené maso, různé párečky, klobásy, či zeleninu, základem pro skvělý gastronomický zážitek je kvalitní gril. "Grily na dřevěné uhlí jsou ideální pro malé a středně velké pokrmy - steaky, žebírka, ryby, zeleninu. Uhlí a brikety zapálíte bez obtíží i v zimě, ale hlavně musí být pořádně rozžhavené. Až zbělá, můžete se pustit do grilování," vysvětluje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach. Samotný žár z uhlí upravíte množstvím paliva a přívodem vzduchu. Zásadní pravidlo pro optimální dobu pečení masa zní: na centimetr tloušťky 1 až 2 minuty na grilu z každé strany. Klobásky jsou pro konzumaci hotové zhruba po 5 minutách.

Mějte jídlo pod kontrolou

V zimních měsících je nejvhodnější grilovat s poklopem a otevírat gril co nejméně. Ten chrání jídlo před nepřízní počasí a zároveň zajišťuje rovnoměrné propečení masa i bez jeho obracení. Gril tak pracuje s teplotou přibližně 180 °C a jídlo se připravuje pomocí horkého vzduchu proudícího kolem roštu. "V zimě je nejlepší grilovat menší kusy masa, protože vzhledem k chladu trvá grilování trochu déle," upozorňuje David Benda.

Využijte kouzlo přírody

Znalci ocení typickou kouřovou chuť, která vzniká pouze na žáru z pravého dřevěného uhlí. Vynikne zejména u pečených klobás, grilované zeleniny nebo ryb. Ideální variantou je maso ochucené bylinkami jako tymián, rozmarýn či bazalka. Bylinky ve žhnoucím uhlí dodají masu mimořádnou příchuť. Pro dosažení výraznějšího aroma bylinky před grilováním namočte ve vodě, poté tak rychle neshoří. Pro správné aroma je třeba použít kvalitní bylinky.

Bezpečně a zdravě

Pochoutky z grilu jsou zdravé a velice chutné. Pozor ale na správnou přípravu! Pro grilování nepoužívejte maso nakládané do solných roztoků. Působením horka se při něm mohou uvolňovat rakovinotvorné látky, tzv. nitrosaminy. Nejznámějšími jsou šunky, uzená slanina, játrová paštika a párky - ty na gril v žádném případě nepatří. Tuk z grilovaného masa by neměl odkapávat do žhavého uhlí, jelikož přitom může vznikat rakovinotvorný kouř. Pro zachycování tuků můžete používat speciální záchytné misky z hliníku nebo smaltovaného ocelového plechu.

"Grilovací uhlí by se nikdy nemělo polévat petrolejem nebo benzinem, protože to může zásadně ovlivnit chuť připravovaného jídla. Používejte pouze speciální podpalovače, ať už tekuté, nebo kostky. Gril by měl být umístěný v bezpečné vzdálenosti od všech hořlavých látek. Pozor dávejte také na děti a domácí mazlíčky," apeluje na bezpečné zacházení s grilem specialista z Hornbachu. Důležité je pravidelné čištění a vysypávání popela.

Tip odborníka:

Každý gril na dřevěné uhlí značky Tenneker lze během 60 minut sestavit kdekoli, nezávisle na elektřině nebo plynu. S kotlovým grilem na dřevěné uhlí Tenneker Black Moon lze grilovat za každého počasí a pohostíte až šest lidí najednou. Je ze smaltované oceli, má ergonomicky tvarovanou rukojeť se žáruvzdorným štítkem z nerezové oceli, vyjímatelnou smaltovanou misku na popel, integrovaný teploměr a regulátor přívodu vzduchu. Milovníci grilování také ocení Easy Start systém, který se postará o jednoduché zapálení dřevěného uhlí.

Plynový gril Tenneker HALO TG4 se zapíná pouhým stiskem jednoho tlačítka. Prosklené víko grilu umožňuje pohodlně sledovat stav jídla při grilování, aniž by se ztrácelo teplo otevíráním, a teplotu grilování lze snadno odečítat z teploměru vestavěného do víka. Pokud by hrozilo připečení, ovládání teploty je velice rychlé a snadné pomocí podsvícených ovladačů. Všechny plynové grily Tenneker mají litinové rošty potažené porcelánem s opravdu dlouhou životností a snadným čištěním. Stačí jen připojit plynovou lahev, rozpálit a může se začít grilovat!