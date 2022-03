Stavební projekt rychle a jednoduše. Kalkulátory či vizualizace vám uberou spoustu práce i starostí

Chystáte se na jaře postavit nový plot, položit dlažbu nebo snad nějaký větší projekt? Díky dostupným technologiím na vás nečeká zdaleka tolik práce, jako dříve. Kalkulátory vám ihned spočítají množství materiálu, které bude potřeba, vizualizace vám zase pomohou lépe vaši představu přenést do reality. Zároveň vám poskytnou okamžitou představu o ceně.

Jaro je ideálním obdobím, kdy se do stavebních prací vrhnout. Nyní proto přichází správná chvíle na vytvoření projektu, nad kterým už během příznivého počasí, nemusíte ztrácet čas. Právě s projektem vám může pomoct několik vychytávek, o kterých je dobré vědět.

Tou první je zcela jistě vizualizace, díky které se vám již nestane, že by se vaše představy rozcházely s realitou. A přestože mnoho vizualizací stojí nemalé peníze, jsou tu i takové, které můžete využít zcela zdarma. Pokud chcete pokládat novou dlažbu nebo stavět plot, stačí si bezplatně stáhnout aplikaci BEST Visio od výrobce betonových prvků pro terasy a zahrady BEST, a to prostřednictvím Google Play, App Store, popřípadě ji spustit na adrese bestvisio.cz. Poté už si jen v několika jednoduchých krocích vyberete z pohodlí domova plot či dlažbu, která se hodí právě k vašemu domu. Pokud nahrajete fotku prostředí, ve kterém chcete stavět, máte možnost zvolit tak, aby dlažba či plot odpovídaly přesně vašim představám. Zároveň vám aplikace umožní spočítat i celkovou částku, kterou vás zvolená dlažba či plot, stojí.

Na obdobném principu funguje i konfigurátor na webu společnosti VP trend, která je tradičním českým výrobcem vchodových dveří. Díky této funkci si můžete nadefinovat dveře přesně podle vašich potřeb a představ. "Kvalitní vchodové dveře z profilových systémů jsou vždy vyráběny na míru konkrétnímu zákazníkovi," říká Stanislav obyt obchodní ředitel společnosti a dodává: "Na našem webu si tak zákazník může z katalogu vybrat jakýkoli typ dveří, u něj kliknou na tlačítko ‚upravit dveře' a tím vstoupí do konfigurátoru." Z pohodlí domova si tak lze vybrat typ dveřní výplně, barvu, madla a prosklení. Je také možné si zvolit, zda chcete mít dveřní výplň ve stejné barvě jako zárubně, nebo barvy jakkoli nekombinovat. V závislosti na materiálu výplně jsou dostupné i barevné možnosti. Pokud při volbě pozadí dveří nahrajete fotografie domu, pro který dveře vytváříte, okamžitě uvidíte, jak bude konečné dílo vypadat.

A kolik materiálu bude potřeba?

S výpočtem množství materiálu vám zase pomohou kalkulátory od Stavebnin DEK. Kromě toho, že vám spočítají spotřebu materiálu, u již zmíněných plotů, teras či pergol, vám pomohou i při stavbě stěn, střech, okapových systémů či sádrokartonových podhledů. "Pro zadání do kalkulátoru je nutné znát rozměry dané konstrukce a také její skladbu. Ověřené skladby konstrukcí lze nalézt na našem webu v části technická podpora - skladby a systémy DEK. Například u plochých střech náš kalkulátor obsahuje možnost výběru vhodné skladby. Zobrazí se průvodce výběrem střechy Dekroof a pomocí jednoduchého navolení typu střechy, jejího využití, sklonu, se vám zobrazí nabídka skladeb ideálních pro tento konkrétní případ," říká Jan Karásek, ředitele divize Internetového obchodu ze Stavebnin DEK s tím, že skladby vidí uživatel graficky zobrazeny na vizualizaci a jsou zde uvedeny charakteristiky a specifikace jejich použíti, stejně jako detaily.

"U skladeb, kde je uvedeno pole kalkulace se pouze jedním kliknutím dostanete rovnou do kalkulátoru. Můžete tak vcelku jednoduše porovnat cenu různých skladeb ploché střechy nebo porovnat ceny jen určitých materiálů ve skladbě," dodává Karásek.