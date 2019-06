Stovky lidí vystoupí v bitevní ukázce k výročí bitvy na Chlumu

Bitevní ukázky k letošnímu 153. výročí bitvy na Chlumu u Hradce Králové v roce 1866 se v sobotu 29. června zúčastní na 400 příznivců vojenské historie z Česka i ciziny. Letošní ukázka je nazvaná Poslední útok a je na motivy skutečných historických událostí. "Akce je současně mezinárodním setkáním klubů vojenské historie," řekl Radek Balcárek z pořádající Gardy města Hradec Králové.

Do akce by se na Chlumu mělo zapojit i 40 koní či 20 historických kanónů. "K vidění bude dobové polní ležení, ukázky střetů jezdectva, bodákové útoky pěchoty, dělostřelectvo a bohaté pyrotechnické efekty. České vojáky v rakouských řadách povede do posledního útoku herec Václav Vydra," uvedl Balcárek.

Akce připomínající bitvu začnou již v pátek odpoledne na náplavce na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Zahraje tam pruská vojenská muzika, předvede se rakouská a pruská pěchota včetně dělostřelectva. Vystoupí i kaskadéři na koních a lidé uvidí ukázku bitevní srážky nazvanou Prušáci před hradeckou pevností 1866.

Hlavní program vzpomínkových akcí začne na bojišti Chlum v sobotu v 10.30, kdy se historické jednotky vydají na pochod bojištěm. V 11.00 začne pietní akt u pomníku Baterie mrtvých. Program vyvrcholí ve 14.00 velkou bitevní scénou. Po celý den budou moci lidé navštívit Muzeum války 1866 a rozhlednu. Vstup na všechny venkovní akce v Hradci Králové a na bitevní ukázky na bojišti Chlum bude zdarma.

Kromě vlastní dopravy se turisté budou moci na Chlum dostat i posílenou autobusovou linkou z Hradce Králové. Kraj k obvyklým spojům objednal o devět spojů více ve směru na Chlum a o devět spojů více zpět do Hradce Králové.

Boj mezi pruskými a rakouskými vojsky na vyvýšenině Chlum na začátku července 1866 byl jednou z největších bitev 19. století v Evropě. Boje vyvrcholily 3. července 1866, kdy se v jediném dni střetlo 436 tisíc vojáků a po krvavém boji zůstalo na 16 tisíc mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn nakonec musel přijmout pruské podmínky příměří.