Strečinkem pro lepší zážitek nejen z podzimní projížďky na kole

Zhruba od mateřské školy slýcháváme, že před sportem je důležité se protáhnout. Avšak postupem času a s přibývajícími povinnostmi mnoho z nás na strečink před sportovní aktivitou, ale i po ní spíše zapomíná. Nejčastěji ho pak zpravidla vynecháváme u venkovních sportů jako je třeba jízda na kole.

Ruku na srdce, kdo z nás se například před a po plánované vyjížďce na kole protahuje? Nejednou jdeme na kolo rychle po práci, převlékneme se do sportovního oblečení a šup do sedla. Zpravidla zapomínáme, že musíme připravit na fyzickou aktivitu tělo i hlavu. Projížďka na kole není jenom o sportovním výkonu. To, proč kolo tak vyhledáváme, je jeho schopnost nám zklidnit mysl, jízda na něm nás učí žít přítomným okamžikem a užívat si svobodu, kterou nám cyklistika dopřává. Mysl i tělo před samotnou jízdou skvěle nastartuje vhodné protažení.

Pro duši i tělo

Fyzioterapeutka Tereza Gasperotti doporučuje před jízdou strečink s prvky jógy, během nějž dojde k protažení všech končetin, potřebnému prodýchání celého těla, zklidnění mysli i zlepšení nálady. "Názory na protahování se liší, ale já jsem pro lehké dynamické protažení svalů před jízdou. Ty se trochu zahřejí a připraví se na výkon. Pozornost bych zaměřila především na zápěstí, krční páteř s rameny a dolní končetiny," popisuje Tereza Gasperotti. Důležitost rozehřátí a protažení před jízdou roste s klesajícími venkovními teplotami. Právě ochlazení nás někdy zbytečně odrazuje od podzimních cyklo vyjížděk. Pokud ale zvolíme kombinaci správné rozcvičky, vhodného oblečení, výbavy a pomoci moderních technologií, není se čeho obávat ani na podzim či v zimě.

Vítr ani mokrý povrch nemusí být překážkou

Při podzimních cyklovýletech je totiž téměř jisté, že budeme mít co dočinění s větrem, který se většinou vůbec nepodobá tomu vlahému vánku, který nás osvěžoval během letních vyjížděk. Nejen v těchto případech skvěle poslouží moderní elektrokola například od značky Superior vybavená novým chytrým systémem od Bosch eBike Systems, která rozpoznají, kdy jedeme proti větru nebo stoupáme, a automaticky přidají elektrickou podporu, aniž bychom museli zvýšit výkon nebo změnit jízdní režim. Navíc se s nimi nemusíme bát ani pádu při brzdění. S mokrem, pískem i drolivým či sypkým povrchem si hravě poradí technologie ABS, která už 40 let pomáhá řidičům a 20 let motorkářům, a nyní ji Bosch eBike Systems vyvinul i pro všechny druhy elektrokol.

Tělo vám poděkuje

Po návratu z cyklo výletu se většinou všichni vidíme spíše naložení ve vaně, nad talířem něčeho dobrého k snědku nebo v poloze ležmo na gauči u televize a protažení je asi tou poslední věcí, na kterou myslíme. Ani tady se ho ale rozhodně nevyplatí vynechat! Stačí překonat prvotní nechuť a už během pár vteřin se po těle rozlije blahodárné teplo a vy se uvolníte. "Poslední dobou se razí trend se po sportu protahovat až s několikahodinovým odstupem. Já jsem ale toho názoru, že svaly by se po tréninku, včetně cyklistiky, měly spíše hned lehce staticky protáhnout. Každý člověk je jiný a vyhovují mu různé přístupy, ale jednu důležitou zásadu, by měl dodržet každý! Strečink nesmí bolet, stačí pociťovat lehký tah! Nejdůležitější je vnímat potřeby svého těla, což dnes mnoho lidí bohužel neumí," uzavírá Tereza Gasperotti.

Výhody pravidelného strečinku

• Zvyšuje flexibilitu

• Zvyšuje rozsah pohybu

• Zlepšuje výkon

• Zlepšuje průtok krve do svalů

• Zlepšuje celkové držení těla

• Předchází zraněním

• Snižuje bolesti hlavy a zad

• Snižuje stres a únavu

• Klidní mysl

• Zajistí úsměv a větší požitek z jízdy na kole