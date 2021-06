Středomoří u vás doma

Sedíte pod fíkovníky a olivovníky v podstatě jen na dovolené? Už nemusíte, rostlinám z jižních krajin se daří dobře i v květináčích a přinesou atmosféru jihu i do vaší zahrady.

Středomořské rostliny lze rozdělit do tří skupin: užitkové rostliny, kvetoucí rostliny a palmy. "Tyto rostliny jsou však o něco citlivější než ty pěstované doma, proto byste je měli si na venkovní teploty nechat zvyknout pomaleji," říká David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach, a dodává: "Až do poloviny května je zapotřebí obezřetnosti, poté je nebezpečí mrazíků již zažehnáno."

Užitkové rostliny

Středomořské užitkové rostliny se dělí na bylinky (například tymián a rozmarýn) a ovocné stromy. Středomořské bylinky jsou nenáročné na údržbu, mají aromatickou vůni a lze je velmi dobře kombinovat s jinými rostlinami. Ovocné stromy, jako například olivovníky a citrusy, poskytují lahodné plody a kvetoucí rostliny přinášejí záplavu květů.

Původ středomořských užitkových rostlin poskytuje informace o tom, co mají rády a co je při jejich péči třeba zohlednit. "Subtropické klima v jejich domově se vyznačuje teplým létem a mírnou zimou, mráz se tam vyskytuje jen zřídka. V subtropickém podnebném pásu také většinou prší méně než u nás v mírném podnebném pásu. Proto byste se měli důkladně seznámit s vlastnostmi a potřebami těchto rostlin," upozorňuje odborník David Benda.

Kvetoucí rostliny

"Záplavu květů ve středomořském stylu vám nabídnou levandule, kopretiny či dipladenie," radí David Benda z Hornbachu, a dodává: "Možností je samozřejmě více, je však třeba myslet na to, že zejména stálezelené rostliny potřebují dostatek vody a živin i v zimě. Aby vám dlouho sloužily, je zapotřebí, aby nevyschnul jejich kořenový obal. Pokud je to jen trochu možné, péči o tyto rostliny vám usnadní zalévání vlažnou vodou při mírném počasí."

Palmy

Ztělesnění léta a jižního způsobu života - palmy ke správné středomořské atmosféře prostě patří. "Když se špičky palmových listů zbarví dohněda, musíte začít jednat. Hnojte, ale pozor na přehnojení, zejména v zimě. Možná jsou špičky listů hnědé právě proto, že se do substrátu dostalo příliš mnoha hnojiva. Zalévejte, ale ne shora přes listy. Dbejte na to, abyste palmu nezalévali moc často. Příliš mnoho sluníčka také není dobré, palmám se líbí spíše polostín. Jsou-li listy dlouhé a tenké, značí to nedostatek světla," uzavírá odborník David Benda z Hornbachu.