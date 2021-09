Světy bydlení – interiérové trendy pro podzim a zimu 2021

Rychleji zapadající slunce a chladnější počasí nám naznačují, že se blíží další roční období. Nová sezóna "obleče" naše příbytky do stylových barev a materiálů, které jsou ve spojení s přírodou. Tým odborníků z Hornbachu přichází se čtyřmi interiérovými trendy pro sezónu podzim/zima 2021.

"Interiérové trendy letošního roku jsou opět ve znamení různorodosti. V popředí i nadále zůstávají přírodní materiály, jež dodají každému interiéru pocit domácího tepla. Jemné a tlumené tóny interiérových konceptů Come Over a Get Ready pohladí duši každého milovníka jednoduchosti. Odvážnější povahy naleznou inspiraci v moderním stylu The Dark Side, který v sobě propojuje věčnou klasiku s moderní rafinovaností. Pro všechny novátory, kteří objevují krásu v netradičních a výrazných akcentech, je jako stvořený eklektický styl Express Yourself. Je ztělesněním individuálního přístupu k dizajnu," říká Tadeáš Tenkl, odborník ze Světa bydlení v projektových marketech Hornbach.

Come Over - autentičnost, která vyzývá k návštěvě

Na prvním místě je zde přírodnost materiálů. Teplé a zemité neutrální tóny pomohou vnést do prostoru pocit tepla, a jutové koberce, dřevěný nábytek či vlněné přikrývky je skvěle doplňují. Díky propojení tradičních prvků s moderními sametovými texturami je tento styl autentický, ale zároveň moderní. Úsporný koncept vybízí k užívání si jednoduchosti, a květinové vzory podněcují hravost a zábavu.

Express Yourself - projevte své skutečné já

Koluje vám v žilách živost a impulzivnost? Sebevědomý interiérový koncept Express yourself dává příležitost odpoutat se od konvenčních stylů, a ukázat světu svou skutečnou osobnost. "Experimentujte se zelenými odstíny džungle a bujnými nádechy fialové a žluté. Kombinujte luxusní materiály, jako samet a hedvábí, s odvážnými zvířecími potisky. V interiéru tak vytvoříte scenérii plnou dokonalé symbiózy barev a textur," radí Tadeáš Tenkl.

Get Ready - sametové teplo domova

Se sychravějším počasím budeme uvnitř našich domovů trávit mnohem více času. Kombinace popelavě růžové a odstínů bordó dodá interiéru příjemně teplou atmosféru, jež vás pohltí. Geometrické akcenty s výraznou žlutou, či jemné květinové vzory vnesou do prostoru svěží nádech. Get Ready klade důraz na útulnost dřeva, a v kombinaci se světlými tóny vytváří vzdušnou atmosféru, která okouzlí. Minimalistické a jednoduché tvary lze vrstvit různými texturami materiálů.

The Dark Side - kouzlo industriálního

Designový styl The Dark Side je vznešený a věcný, ale v kombinaci s přírodními a měkkými materiály, zároveň útulný. Otevřeně přiznává inspiraci velkými industriálními prostory s odhalenými cihlovými zdmi. Surové elementy jdou ruku v ruce s luxusními mosaznými akcenty. "Atmosféru dotváří promyšlené detaily jako Edisonovy zářivky či klecové lampy, které jsou trendy a odvážné," dodává odborník z Hornbachu. Silná atmosféra provází prostor i jeho obyvatele pocitem bezpečí.