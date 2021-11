Tekuté zlato: Blahodárné účinky medu, o kterých jste nevěděli

Med, tradiční sladidlo, které používáme již tisíce let, zmínky o něm bychom našli už v antické řecké mytologii. Ne nadarmo se mu také přezdívá tekuté zlato; pro naše tělo má významné zdravotní benefity, díky nimž je pro nás naprosto nedocenitelný.

Nejzdravější sladidlo díky jedinečnému složení

I přesto, že v medu převažují jednoduché cukry, především glukóza a fruktóza, je mnohem zdravější než klasický, rafinovaný cukr. Na rozdíl od něj totiž obsahuje další bílkoviny, aminokyseliny, antioxidanty a stopové prvky, mezi které patří například draslík, fosfor, vápník, hořčík, železo a sodík, a také vitaminy, především A, B1, C, D, K a E. Dalším zásadním rozdílem je i to, že zatímco rafinovaný cukr zatěžuje játra tím, že se v nich ukládá, jednoduché cukry v medu se vstřebávají přímo přes stěnu trávicího traktu, tudíž se do jater vůbec nedostanou. Oproti cukru je med také méně kalorický; díky tomu, že se z jedné čtvrtiny skládá z vody, na 100 g připadne kolem 288 kalorií, v případě stejného množství cukru je to kalorií 394.

Pomůže se záněty, ale i s kašlem nebo imunitou

Výčet zdravotních benefitů medu jako by ani nebral konce. Je prokázáno, že má silné antibakteriální účinky. Jeho konzumace dokáže zabránit bakteriím, které ke svému šíření potřebují vodu, zbytky odumřelých buněk a teplo, aby se rozmnožovaly, protože různé druhy cukru v medu obsažené potřebnou vodu berou, bakterie se tedy nemohou dál šířit. Pomoct dokáže také při onemocnění horních cest dýchacích, tedy při kašli nebo bolesti v krku. Díky obsahu antioxidantů se u něj předpokládají i účinky proti rakovině a srdečním onemocněním, protože právě antioxidanty proti těmto chorobám bojují. Dále podporuje tvorbu hemoglobinu, pomáhá s potížemi s trávením, zácpou, artritidou a posiluje imunitu.

Najdete pro něj více využití než jen slazení čaje

Jedna z nejlepších věcí na medu je rozmanitost, s jeho konzumací se nemusíte omezovat jen na slazení čaje. Skvělým příkladem je tradiční nápoj vyráběný z medu, oblíbená medovina. A že při tepelném zpracování medovina ztratí to nejlepší, co z medu má? Například ta od České včely, rodinné firmy, která své včely chová na vlastní včelí farmě v nedotčené přírodě Křivoklátska, je vyráběna unikátní metodou za studena, díky níž si medovina zachovává všechny zdraví prospěšné látky. Kromě toho, že vás zahřeje při chladném zimním večeru, tedy víte, že do sebe zároveň dostáváte i látky tělu potřebné. Mimo to má med své využití i jinde než v kuchyni. Na hojení ran pomáhá líp než kterýkoliv lék z lékárny. Dokáže zmírňovat otok, ničit odumřelé buňky v ráně a stimulovat tvorbu nových tkání. Stačí jen nanést na ránu, zavázat obvazem, a tento zábal pak měnit jednou denně. Vlastnosti medu ocení i kosmetičtí nadšenci, množství produktů na pleť se vyrábí právě z propolisu, který skvěle funguje proti kožním onemocněním, plísním, ale také třeba aftům.