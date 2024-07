Čím se řídit při výběru turistické obuvi?

Základem každé úspěšné turistické výpravy jsou perfektně sedící turistické boty. Jejich správný výběr z nich může učinit vašeho nerozlučného parťáka i na několik let a stovky kilometrů. Abyste společně zvládli nespočet výšlapů, není radno nákup trekové obuvi uspěchat.

Na co se zaměřit?

V první fázi byste si měli zodpovědět několik otázek. Jak často a na jaké aktivity budete trekové boty používat? Bude se převážně jednat o náročný terén nebo zpevněné cesty? Jakmile máte jasno, můžete se přesunout k samotnému výběru. V základu se rozlišují 2 modely turistické obuvi, a to nízké a kotníkové. Nízké turistické boty jsou určeny pro méně náročnou turistiku, vysoká obuv zajistí vaší noze lepší stabilitu a eliminuje podvrtnutí kotníku i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Rozdělení turistické obuvi dle jejího využití

Do kategorie A spadají nízké měkké modely bot, s nimiž si pohodlně vystačíte na zpevněných cestách. Kategorie B představuje pevnější obuv dobře fixující kotník, která je ideální pro lehčí trek po alpských stezkách. Kategorie C je turistická obuv určená do kamenitých terénů a na horské treky. Vyznačuje se značnou pevností a tuhostí, proto se nedoporučuje na lehké zpevněné cesty. Pro kategorii D jsou charakteristické speciální boty vyvinuté do velmi náročných horských podmínek.

Pozor na správnou velikost boty

Při výběru turistické obuvi byste neměli hned sáhnout po své obvyklé velikosti. Je třeba mít na paměti, že noha během výšlapu mírně oteče. Současně při chůzi z kopce se prsty nemají dotýkat špičky boty, protože hrozí otlačeniny nehtů. Obecně se doporučuje volit trekovou obuv o 1-1,5 cm delší, než je vaše chodidlo. Dbejte též na dostatečně širokou špičku, abyste dopřáli prstům patřičný komfort. Na túru nezanedbejte ani volbu ponožek, jež by měly být ideálně z vlny či její kombinace se syntetickou směsí.