Jak postavit dřevěný přístřešek pro auto

Přístřešek je spolehlivým řešením ochrany auta nejen před prudkým deštěm a kroupy, ale i před UV zářením, které dlouhodobě poškozuje jeho povrch. Vozidlu tak poskytne dokonalé útočiště. Stavba takového přístřešku je rychlá, snadná a poměrně levná, šikovní kutilové to zvládnou i bez odborné pomoci.

Střešní přístřešek je možné využít nejen pro parkování, ale také jako úložný prostor. Na trhu existuje velký výběr hotových dřevěných nebo hliníkových konstrukcí, jejichž montáž je snadná. "Materiál je vhodné přizpůsobit stylu domu. Je potřeba si uvědomit, že dřevo bude vyžadovat pravidelnou údržbu v porovnání s hliníkovou konstrukcí, ta je levnější a jednodušší, dřevo ale působí přirozeněji," upozorňuje Richard Klička, odborník na stavby z projektových marketů Hornbach. Stavba nevyžaduje rozsáhlý zásah do okolí domu a je vhodným řešením i do menší zahrady.

Výběr místa

Před montáží přístřešku je důležité vybrat správné umístění s dostatkem prostoru. Podstatnou otázkou je, pro kolik vozidel se bude budovat. "Standardní délka přístřešku pro jedno auto je 5 metrů, šířka 3 metry a výška 2,8 metrů. Vždy je dobré myslet na rezervu, která by měla být přibližně 1 metr délky a šířky. Pod přístřeškem tak budete moct uskladnit i kolo, sekačku a jiné nářadí," radí odborník z Hornbachu a dodává: "Příjezdová cesta by měla být snadno přístupná, dostatek prostoru oceníte především při parkování nebo couvání."

Důležité je také nezapomenout na ohlášení stavby a získání stavebního povolení. V případě rozsáhlejších staveb nad 25 metrů čtverečních musí být tato povinnost splněna. Zpravidla platí, že povolení na přístřešek se získá jednodušeji než například pro výstavbu garáže.

Příprava pro stavbu

Přístřešek pro auto může být montovaný z předem připravené konstrukce nebo postaven podle individuálně vytvořeného plánu. Ideální je, pokud potřebný materiál a prvky konstrukce budou připravené do požadovaných rozměrů už při samotné koupi. V opačném případě je nutné všechny části před zkracováním a řezáním několikrát přeměřit. Při samotné stavbě je důležité řídit se podle plánu nebo návodu a půdorys přesně vyměřit.

Důležitý je základ, který musí odolat vlivu času i povětrnostním podmínkám. "Základní desku musí tvořit pevná, vodorovná plocha, nejlépe betonová deska nebo zámková dlažba. Pokud nechcete provádět uvedené nebo podobné stavební úpravy, které jsou pracné a spojené s nevratnou změnou části pozemku, doporučuji výstavbu přístřešku na zemních vrutech s připevněným samonosným roštem," vysvětluje Richard Klička.

Jak postavit přístřešek pro auto?

V prvním kroku se vykopou jámy pro čtyři základové patky, které by měly sahat do nezamrzající hloubky, tedy minimálně do hloubky 60 cm. Tím se zabezpečí stabilita stavby i v zimních měsících. Na dno se nasype menší vrstva štěrku, zalije se betonem, do kterého se umístí ocelové kotvící prvky a na ně se nasunou nosné sloupy. Podstatné je věnovat velkou pozornost rozmístění kotev a jejich zafixování. Beton je potřeba nechat 4-5 dní schnout, až následně lze pokračovat ve stavbě.

Ze dvou sloupů, dvou vzpěr a jedné vaznice - vodorovný trám - se připraví přední a zadní trám. Vaznice se připevní na horní část sloupu, důležité je používat vodováhu a mezi těmito prvky hlídat 90° úhel. Mezi připevněnou vaznici a sloup se vloží vzpěra a každé spojení se zajistí vždy minimálně na dvou místech z obou stran. Před samotnou montáží trámů se do sloupů vyvrtají otvory na kotvící prvky. Zadní sloupy by měly být minimálně o 10 cm níž než přední, aby se zachoval dostatečný spád přístřešku.

Trámy se postaví na kotvící prvky v patkách a přišroubují se. Na vztyčenou konstrukci se umístí okrajové krokve, které spojí přední trám se zadním. Mezi takto nasazené okrajové krokve a sloupy se vloží vzpěry a opět se připevní na dvou místech z každé strany. Pokud vzpěry přesně zapadly, zůstává jen zkontrolovat, zda jsou vaznice doopravdy vodorovné. V případě, že není zjištěna žádná odchylka, mohou se na vaznice připevnit ostatní krokve. Důležité je dodržovat mezi nimi stejnou vzdálenost. Připravenou konstrukci můžete pokrýt polykarbonátovými deskami.

