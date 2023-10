Jak se zbavit jizviček a jizev po akné?

Akné umí život znepříjemnit - a to i dlouho poté, co zmizí. Na pleti po něm totiž mohou zůstávat skvrny a jizvy, které pupínky připomínají ještě několik dalších let nebo dokonce desetiletí. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak si s jizvičkami po akné poradit. Pojďme si představit ty nejběžnější z nich.

Jak jizvy po akné vypadají

Podle čeho poznáme, že se jedná opravdu o jizvy po akné, a ne o jiný kožní problém? Jednoduše. Zjizvená pleť vypadá už na pohled jinak (je méně pevná, vysušená a nerostou z ní vlasy ani vousy). Poznat je také na dotek, protože má hrubší strukturu kvůli nedostatku elastických vláken.

Za jizvami často stojí nevhodné ošetřování akné v minulosti, zejména vymačkávání pupínků. Jizvy totiž vznikají při poškození spodních vrstev kůže, ke kterému dochází například při stlačování a mačkání pupínků.

S jizvičkami po akné si můžete zkusit poradit doma

Jako první krok k odstranění jizev po akné můžete vyzkoušet domácí ošetření. To bývá méně účinné než procedury v kosmetickém salonu nebo v ordinaci dermatologa (například kyseliny v peelingu pro domácí použití mají výrazně nižší koncentraci než profesionální přípravky), na druhou stranu díky nim ušetříte čas - a často i peníze.

Mezi nejoblíbenější domácí procedury proti jizvičkám patří:

Domácí masáž pleti - v kombinaci s hydratačním krémem podporuje pružnost plet

Pleťový peeling - napomáhá regeneraci kůže, na jizvy se používá například peeling s ovocnými kyselinam

Domácí mikrojehličkování - stimuluje tvorbu kolagenu; vedle profesionálních přístrojů existují i válečky (rollery) s mikrojehličkami pro domácí použití, bezpečnější je ale provedení zákroku v salonu kvůli riziku zanícení pleti

Pomoci mohou i profesionální zákroky

Svěřit se samozřejmě můžete i do rukou odborníků. Nečekejte však dokonalé výsledky po jediném zákroku - u většiny procedur je nutné jejich pravidelné opakování. Platí to například u kyseliny hyaluronové, která se v těle postupně rozkládá, a proto jsou výsledky pouze krátkodobé.

Mezi profesionální zákroky proti jizvám po akné se řadí:

Profesionální masáž pleti - zlepšuje cirkulaci krve a tím i pružnost pleti

Chemický peeling - díky kyselinám o koncentraci až 70 % pomáhá odstranit odumřelé buňky a přispívá tak k obnově pleti

Mikrodermabraze - obroušením svrchní vrstvy pleti urychluje proces regenerace

Mikrojehličkování neboli microneedling - zvyšuje tvorbu kolagenu a dalších látek; během zákroku se svrchní vrstva kůže propichuje drobnými jehličkami

Injekce kyseliny hyaluronové nebo kortizonu - jsou vhodné zejména pro ošetření propadlých či vyvýšených jizev

Kryoterapie - neboli terapie chladem, která může pomoci i s hlubokými jizvami

Laserová terapie - spouští v pleti proces hojení

Samozřejmostí by měla být pravidelná péče o pleť

Ať už v boji proti jizvám zvolíte domácí ošetření nebo zákrok u kosmetičky či dermatologa, určitě nezapomínejte ani na každodenní péči o pleť. Ta by měla zahrnovat jak důkladné čištění, například čisticím gelem nebo pěnou, tak i tonizaci a hloubkovou hydrataci.

TIP: Čisticí gel pro pleť s akné volte vždy nekomedogenní, tedy takový, který neucpává póry a nepřispívá k tvorbě dalších pupínků.

Hlubokých jizev po akné se nejde zbavit úplně

Mějte také na paměti, že většinou není možné se jizev zcela zbavit, zejména pokud jsou hluboké a rozsáhlé. Alespoň částečného zlepšení však dosáhnout můžete - procedur a zákroků máte k dispozici vícero. Pokud si nejste jisti, které z nich se nejlépe hodí pro vaši pleť, můžete se poradit se svým dermatologem.

Zdroj fotografií: Pexels.com