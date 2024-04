Ke křišťálově čisté vodě v bazénu stačí pár minut vašeho času týdně

Stojí za čistou vodou v bazénu hromada času a práce? Spousta těch, co bazén nikdy neměli, to tvrdí… Tak se pojďme podrobněji podívat na to, co všechno budete muset pro čistou vodu udělat.

Správný výběr materiálu bazénu a technologií je alfa omega úspěchu

Abychom se mohli pustit do čištění, musíme to vzít pěkně popořadě. Velký vliv na to, kolik práce s bazénem budete mít, totiž má už materiál. "Kdysi jsme koketovali s různými materiály, ale před více než 30 lety jsme zakotvili u laminátu, postupně jsme jej inovovali o granitový povrch s 3D efektem. Laminátové bazény do země jsou totiž mimořádně odolné, vypadají luxusně a díky hladkému povrchu se velmi málo zanášejí,” dozvěděli jsme se u bazénových odborníků v Bazénech Relax. Laminát je pro výrobu zapuštěných bazénů ideální i ze spousty dalších důvodů, o těch si můžete přečíst třeba zde.

Materiál sám o sobě by ale nestačil, neméně důležité je správně vybrat a nastavit technologie a doplňky. Když vyberete dobře, ušetříte si hodiny práce.

Stále oblíbenější je v bazénech slaná voda, v tom případě budete potřebovat solinátor a bazénovou sůl. Tato kombinace zaručuje v podstatě bezpracnou údržbu zahradního bazénu. Sáhnout můžete samozřejmě po klasické bazénové chemii, případně kombinaci UV lampy a bazénové chemie. "Každému zákazníkovi navrhujeme bazén na míru s ohledem na to, kde bazén bude stát a kolik lidí se v něm bude koupat. Pro úsporu času s čištěním bazénu je nenahraditelné zastřešení bazénu, které zabrání padání nečistot do vody a má i další řadu benefitů. Zároveň považujeme za velmi důležité to, že každý bazén osobně zprovozňujeme, technologie nastavujeme a ukazujeme zákazníkovi, jak na to,” doplňují v roudnickém bazénovém centru v Bazénech Relax.

Pravidelné čištění bazénu zabere pár minut týdně

Jakmile si pořídíte bazén z praktického materiálu a se správně zvolenou technologií, zabere vám jeho údržba doslova pár minut týdně:

● Na začátku sezóny spusťte filtraci a doplňte chemii nebo sůl (podle toho, jakou technologii čištění jste při koupi bazénu zvolili)

● Jednou týdně odstraňte síťkou napadané nečistoty (u zastřešeného bazénu si práci výrazně usnadníte, protože do vody schované pod krytem nic nenapadá).

● Jednou týdně očistěte stěny a dno bazénu. Pokud máte dobře navržený systém dezinfekce a filtrace, nejspíš velmi brzy zjistíte, že bazén otírat vůbec nemusíte a stačí opravdu jednou za čas pustit automatický vysavač.

● Jednou za měsíc je dobré proprat pískovou filtraci.

● Kontrolujte kvalitu vody a případně ji upravte. V bazénu s klasickou bazénovou chemií je třeba udělat rychlý rozbor jednou týdně, v případě dezinfekce solí nebo UV lampou to stačí jednou za čas.