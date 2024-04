Na kolik vyjde půjčení auta na víkend?

Do půjčoven aut chodí lidé z různých důvodů. Někteří hledají větší vůz, do kterého se naskládají s celou partou přátel na výlet. Další potřebují půjčit dodávku na stěhování. A pak se najdou i tací, co si prostě jen chtějí zařídit nějaké lepší auto, které jim doma v garáži prostě nestojí. Ať je váš motiv jakýkoliv, mělo by vás zajímat kde, za kolik a za jakých podmínek.

Řekněme, že si chcete půjčit auto, ale doposud jste nikdy pronajatý vůz neměli, a tak trochu tápete, jak to chodí a podle čeho si vůbec vybrat autopůjčovnu. Nabídka trhu je velká, autopůjčovny jsou malé i velké, nabízí krátkodobé i dlouhodobé pronájmy. Pronájem na víkend je určitě krátkodobý. Hledejte tedy tam, kde ho nabízejí.

Má autopůjčovna auto, které hledáte?

Nejdříve se rozhodněte, jaké auto vlastně sháníte. Bude to dodávka na stěhování? Osobní automobil? Nebo vás zajímá snad pronájem minibusu? Zvažte i to, kde se s autem budete pohybovat, jestli musí zvládat terén, nebo zda pojedete do zahraničí. Ujasněte si, zda vám stačí levná volba, nebo jste ochotní si připlatit za něco lepšího. Pak se teprve vydejte hledat autopůjčovnu.

Najít autopůjčovnu dnes není vůbec složité. Stačí se posadit k počítači, otevřít vyhledávač a zadat příslušnou frázi. Pro auto v hlavním městě třeba "půjčovna aut Praha". Proklikněte se na web, podívejte se na nabízená auta a popřemýšlejte, jaký na vás autopůjčovna dělá dojem. Ideální je zkontrolovat aspoň následující:

· Reference spokojených zákazníků vám prozradí, jaké zkušenosti měli s autopůjčovnou ostatní. A nečtěte reference jen na webu autopůjčovny - tam by si určitě nevystavili žádné negativní. Vyhledejte si jméno firmy na internetu a podívejte se například na recenze na Googlu či na diskuzních fórech.

· Webové stránky na vás samy o sobě nějak působí. Měly by být přehledné a poskytovat veškeré informace. Neměl by na nich chybět kontakt, název firmy a její umístění.

· Přehledný ceník ukáže, zda má firma jasně dané podmínky, nebo se vás bude snažit ošidit.

· Obchodní podmínky by měly obsahovat veškeré detaily.

I mezi poctivými autopůjčovnami však najdete velké rozdíly v cenotvorbě. Jako člověk, který si ještě nikdy auto z půjčovny nebral, byste mohli být překvapení.

Jaké poplatky a příplatky si ověřit?

Než do autopůjčovny zavoláte, raději si dobře spočítejte, kolik zaplatíte. Částka v ceníku nemusí být konečná. Uvedená cena za půjčení auta na víkend nezahrnuje další příplatky. Pojďme se podívat na několik typických, které autopůjčovny častokrát vyžadují. Vždy byste o tom měli být informovaní v obchodních podmínkách, nikdy by po vás neměli chtít peníze jen tak.

Druhý řidič. Obvykle je auto psáno na jednoho řidiče a za dalšího si musíte připlatit. A pozor, tento druhý řidič často musí být přítomen při podepsání smlouvy.

Dálniční známka. V Česku bývá většinou v ceně, ale pravidlem to není.

Provoz v zahraničí. Chystáte se na výlet do zahraničí? To je nadstandard. Že je to nesmysl? Když s autem pojedete do zahraničí, určitě s ním najezdíte více než někdo, kdo s ním bude jezdit jen po ČR. Tudíž je fér připlatit za větší opotřebování. Na druhou stranu, pokud má autopůjčovna nastavený nějaký kilometrový tarif, je příplatek za cestu do zahraničí nesmysl.

Poškození. Tohle se prostě může stát. Dejte si ale pozor, aby vám půjčovna nenaúčtovala například škrábance, které jste nezpůsobili. Při převzetí auta si o všech poškozeních promluvte, můžete si auto i sami nafotit, abyste měli důkazy.

Pojištění. Běžně by mělo být zahrnuto již v ceně pronájmu, doplácení je poměrně neférové jednání.

Zpoždění při vrácení. Bohužel jsou i autopůjčovny, které po vás chtějí doplatek za 15minutové zpoždění.

Dobře čtěte podmínky. Pokud tam narazíte na nějaké takové podezřelé doplatky, asi bude lepší poohlédnout se jinde.

Auto na víkend už od tří tisíc korun

Abychom odpověděli na otázku z nadpisu, podívali jsme se do nabídky autopůjčovny Taggart s dvěma pobočkami v Praze, jedna je blízko hlavního nádraží a druhá poblíž žižkovského nádraží. Autopůjčovna je známá svými nízkými cenami a velmi férovým jednáním. Žádné skryté doplatky nečekejte a dalšího řidiče máte zdarma.

Cenotvorba společnosti je zajímavá. Pro víkendové půjčení na dva dny si můžete zvolit variantu s limitem nájezdu 200 km, nebo bez limitu. První varianta je levnější, takový Hyundai i30 cw si půjčíte pod tři tisíce. Za podobnou cenu můžete mít i Scalu nebo Kamiqa.

Všechna auta v nabídce jsou zánovní, mají nízký počet najetých km. Vozidla jsou maximálně 2 roky stará a půjčují se s plnou nádrží (s tou je také vracíte). Na cestách vás určitě nezradí, a kdyby přece jenom ano, autopůjčovna vám kryje záda - zdarma vám pošle i náhradní vozidlo a samozřejmě pomůže s řešením servisních a pojistných událostí.

Nikdo ani nepozná, že máte půjčené auto z půjčovny, vozidla nemají žádná označení ani polepy. Jsou tedy skvělou volbou, když si chcete půjčit nějaké luxusní auto na svatbu nebo k podobným příležitostem.

Auto si v autopůjčovně Taggart může půjčit kdokoliv, kdo vlastní řidičský průkaz. To je také poměrně nevídaná věc, většina autopůjčoven má nastavený limit na 21 let. Auto vám půjčí kdykoliv a po domluvě přistaví kamkoliv. Když to však bude ve státní svátek nebo mimo pracovní hodiny, připlatíte si. Za pár drobných na den vám přidají i dětskou sedačku, podsedák, nebo dokonce sněhové řetězy.

Počítat musíte s vratnou kaucí, tu po vás budou chtít v každé půjčovně. U Taggartu se pohybuje od 10 000 Kč až do 50 000 Kč za luxusní vozy. I takové v nabídce mají.