Překonejte Den slabé vůle a držte se svých novoročních předsevzetí

Téměř každý z nás si alespoň jednou ve svém životě stanovil nějaká novoroční předsevzetí. I když jsme na začátku plní odhodlání, s každým dalším dnem v novém roce může naše motivace slábnout. Podle statistik se pro řadu lidí stává klíčovým dnem pro selhání v dodržování novoročních cílů druhý pátek v lednu, známý též jako "Den slabé vůle" (Quitters Day).

Historie Dne slabé vůle navazuje na výsledky průzkumu, který provedla před čtyřmi lety populární sportovní aplikace Strava. Z nich totiž vyplynulo, že přibližně 80 % lidí, kteří si dali novoroční předsevzetí, svoji snahu do konce druhého lednového týdne opustilo. Podle dat zaznamenaných aktivit po celém světě aplikace identifikovala druhý pátek v lednu jako klíčový okamžik, kdy se motivace většiny lidí, kteří si dávají předsevzetí, rapidně snižuje.

Následné studie ukázaly, že přibližně dvě třetiny jednotlivců se svými novoročními předsevzetími končí do jednoho měsíce. "Když se nám povede pochopit hlouběji naše předsevzetí, naše motivace bude opravdovější a případné krizové momenty lépe zvládneme a ustojíme. Takovým typickým předsevzetím je získat štíhlou nebo svalnatou postavu. Tento plán často ukrývá například touhu po novém vztahu. Navazování kontaktů a komunikace se nám nedaří, nevěříme si a možná jsme zraněni z předchozího vztahu, a tak nám přijde jednodušší věnovat se postavě, jídelníčku a doufat, že se situace změní," uvádí Mgr. Boris Štepanovič, psycholog a psychoterapeut, jak bychom měli k stanovování předsevzetí přistupovat.

Při stanovení novoročních výzev bychom se neměli vysmívat těm, co bojují s únavou při dodržování svých předsevzetí. Naopak, podpora okolí je velmi důležitá. "Pocit, že "v tom člověk není sám" může dobře zafungovat právě v krizových momentech. Samozřejmě to neznamená "dělám to pro ně / kvůli nim apod". Tak by se lehce mohlo stát, že v případě neúspěchu obviníme okolí," vysvětluje odborník.

Nejčastější novoroční předsevzetí

Novoroční předsevzetí bývají rozmanitá a každý si klade své specifické cíle. Mezi ty nejčastěji sdílené patří změna stravovacích návyků s cílem buď zhubnout, nebo nabrat svalovou hmotu, spojená s pravidelným cvičením. Lidé také často zvažují omezení příjmu alkoholu nebo kávy, aktivně pracují na šetření a finančním plánování, nebo si kladou předsevzetí týkající se rozvoje kariéry a osobních dovedností. Mezi nejčastější patří také rozhodnutí skoncovat s kouřením.

Ačkoliv všichni vědí, že kouření cigaret škodí kvůli hoření tabáku a vzniklému dehtu našemu zdraví, je v Česku stále kolem dvou milionů kuřáků. Nejlepším rozhodnutím - ať už přijde se začátkem roku nebo i v jeho průběhu - je zcela jednoznačně s kouřením přestat. I když to není jednoduché, mnohým se to povede. Pokud jste si dali právě toto předsevzetí, lze se obrátit i na odborníky, kteří vám ve vaší snaze mohou pomoct, nebo využít dostupné náhražky. Jestliže se nikotinu vzdát nechcete, existuje ještě cesta méně rizikových bezdýmných alternativ, jako jsou e-cigarety, zařízení na nahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky.

Tyto alternativy jsou sice kvůli přítomnosti nikotinu stále návykové, a nejsou nástrojem pro odvykání kouření, ve srovnání s cigaretami však představují i podle nezávislých studií mnohem lepší volbu. Hlavním rozdílem je to, že bezdýmné alternativy na rozdíl od cigaret nehoří, nespalují tabák a neprodukují tak tisíce chemikálií, z nichž kolem stovky je dokonce rakovinotvorných. Mohou být tak cestou, jak jedno z letošních předsevzetí zvládnout a nepodlehnout slabé vůli ani ve dnech, kdy naše odhodlání polevuje. "Chyby a nedostatky při našich pokusech přestat kouřit přináší nové poznání a pohled na sebe, a tak každý další pokus je lépe přizpůsobený našim potřebám. Je potřebné si připustit, že i sebesilnější odhodlání může kolísat a měnit se. Proto je dobré stanovit si vždy dopředu nejen odměnu, ale i způsob, jak se "podržet" ve chvílích, když nadšení opadá a bojíme se vlastního neúspěchu. V těch chvílích je dobré nezůstat s pochybnostmi sám a mít možnost vyhledat podporu u blízkých, kteří o našem snažení vědí. Výzvou je postavit se strachu z vlastní nedostatečnosti a tyto pocity sdílet s někým, komu důvěřujeme. Kdo je otevřen řešení problémů, je otevřen i životu, který je neustálou výzvou a změnou," uvádí Štepanovič.