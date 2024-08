Příjemný a rozmanitý podzim v údolí Stubaital

Tyrolský Stubaital má co nabídnout v každém ročním období. Obzvlášť atraktivní je na podzim, kdy teploty klesnou na příjemnou úroveň, krajina se zabarví do jemných odstínů a návštěvníci mohou objevovat rozmanité podoby oblíbeného údolí. Od pondělí 2. září do neděle 20. října se pod souhrnným názvem "ECHT STUBAI - Herbsthighlights" koná série akcí, které představují zdejší hudbu, gastronomii, tradice a také nejhezčí turistické stezky - to vše uprostřed úchvatné kulisy majestátních alpských pohoří.

Slavnostní shánění skotu z horských pastvin

Ke každému podzimu v údolí Stubaital patří tradiční shánění skotu z pastvin neboli Almabtrieb. Když farmáři odvádějí zvířata z horských svahů a luk dolů do údolí, je jasné, že léto definitivně skončilo. To však není důvod k melancholii, mimo jiné proto, že ve stubaitalských vesnicích se při této příležitosti konají četné slavnosti. Majitelé svá zvířata na cestu domů, kam kráčí společně v průvodu, ozdobí nádhernými květinovými čelenkami, girlandami a velkými zvonci. Není to snadná práce, ale místní lidé do ní vkládají srdce i duši a doslova žijí touto tradicí. Letošní Almabtrieb začíná v sobotu 7. září v obci Neustift. O týden později, v sobotu 14. září, pokračuje ve Fulpmes a Telfes. Součástí těchto akcí jsou kromě průvodů také farmářské trhy a hudební vystoupení, která spoluvytvářejí pohodovou atmosféru. V sobotu 21. září se vrací zvířata do vesničky Milders, kde pak následuje slavnost na farmě Brollerhof.

Pestrý turistický a sportovní program

Když se listí zabarví do podzimních odstínů a teploty klesnou na příjemnou úroveň, v údolí Stubaital panují ideální podmínky pro pěší turistiku. Návštěvníci, kteří chtějí poznat působivou vysokohorskou krajinu z první ruky a se zasvěceným komentářem, mohou vyrazit na túry s průvodcem. Během sedmitýdenního programu "ECHT STUBAI - Herbsthighlights" se konají pravidelně a většinou zdarma. Milovníci sportu a přírody si mohou během týdne "WildeWasser Aktivwoche" vyšlápnout třeba k soutěsce Höllenrachen nebo na ledovec Stubai, společně objevovat stubaitalskou krajinu na elektrokole, případně vyrazit na okružní trek po zvlněných horských pastvinách. Túra na sedm vrcholů vás zavede ještě o něco výš - mj. na hory Serles, Elfer nebo Hohe Burgstall. Vyznavače trailového běhu by mohl zajímat nový závod Kalkkögeltrail, jehož první ročník se koná v sobotu 28. září v obci Telfes. Ambiciózní borci absolvují maratonskou vzdálenost 42 kilometrů, pro začátečníky je připravena osmnáctikilometrová trasa.

Hudební vystoupení na horských svazích i v údolí

Podzim v údolí Stubaital zní tisíci různými melodiemi. Na horských svazích i v údolí se koná řada vystoupení, která nenechají chladným žádného milovníka hudby. U horních stanic lanovek každý týden hrají folklórní skupiny a podkreslují tak okouzlující výhledy na vysokohorskou krajinu. Na chatě Dresdner Hütte se každé pondělí od 13 hod servírují regionální speciality za doprovodu živé hudby. Tradiční lidové kapely se představí vždy ve středu od 13 hod u horní stanice lanovky Elferbahn a ve čtvrtek od 13 hod u horní stanice lanovky Kreuzjoch v horském středisku Schlick 2000. V průběhu září a října každou neděli od 12,30 hod na chatách kolem Serlesbahnen zahrají folkoví hudebníci v rámci akce "G ́spiel a G ́sang". Kromě toho o podzimních nedělích na řadě dalších horských chat a salaší v údolí Stubaital proběhne série koncertů "Klang und G ́sang" - představí se hudební skupiny a soubory z několika alpských regionů. Můžete se těšit na družnou atmosféru a kulinářské delikatesy. Hudební program je zajištěn nejen na horských svazích, ale také v údolí. Každé úterý ve 20,30 hod se rozezní koncertní melodie ve farním kostele v Neustift. A každý čtvrtek od 20,15 hod se na neustiftském náměstí konají pravidelné koncerty Stubaier Musikkarussell, kde se střídají různá místní hudební uskupení a interpreti, od dechovky přes folk až po rock.

Hodování na stubaitalských farmářských trzích

Během dovolené v údolí Stubaital dost možná narazíte na některou z mnoha kulinárních akcí. Za návštěvu rozhodně stojí Stubaiské farmářské trhy, které se konají po celý rok v Neustift u hudebního amfiteátru (Musikpavillon). Každý pátek zde farmáři nabízejí své domácí produkty a regionální speciality - od poctivých sýrů přes uzenou slaninu až po jemný schnapps. To vše může být skvělým suvenýrem, který vám bude připomínat báječnou dovolenou. Kromě těchto tradičních farmářských trhů se v období od 20. září do 18. října vždy ve čtvrtek od 18 hod a v pátek od 14 hod v Neustift na pěší zóně koná Stubaiský trh. Pestrou kulinářskou nabídku zde doplňují rukodělné výrobky a kosmetické produkty. Ve dnech 6. a 13. září pak proběhne farmářský festival, kde příjemné prostředí setkání regionálních výrobců, místních obyvatel a návštěvníků dotváří živá hudba. Můžete se těšit mj. na skvělé domácí koláče a tradiční tyrolský vdolek Kiachl ve sladké i slané variantě.