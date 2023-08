Provalila se nevěra? Pod vlivem emocí nic neřešte

Chcete si ulevit od bolesti z nevěry a co nerychleji ji zvládnout? K tomu musíte vědět, co potřebuje po provalené nevěry podvedený a podvádějící.

V první řadě bych vás chtěl upozornit na to, abyste ihned po provalení nevěry nic důležitého nerozhodovali. Bohužel se stává, že někteří lidé pod velkým návalem emocí řeší nevěru tak, že svůj protějšek například okamžitě vyhodí z domu, začnou vyplňovat rozvodovou dokumentaci, nebo jdou dokonce za dětmi a řeknou jim, co tatínek nebo maminka udělali.

Pod vlivem emocí není samozřejmě nikdy dobré dělat zásadní rozhodnutí, a proto vám doporučuji, abyste se jejich první nával pokusili zvládnout tak, že je sebou opravdu necháte jen projít a zkusíte si nevěru partnera srovnat sami v sobě a zklidnit se.

Abyste měli co největší šanci nevěru ve vztahu vyřešit, doporučuji vám také, abyste se neřídili jen tím, co si přejete. Podváděný si samozřejmě ve většině případů přeje to, aby podváděný nebyl, podvádějící pak bohužel často to, aby si svůj milenecký vztah mohl zachovat. Jde o to, abyste respektovali možnosti lidské psychiky. Pokud byste se zaměřovali jen na to, co si přejete, jen na to, čím si můžete teď a tady ulevit od velké bolesti, způsobené odhalením nevěry vašeho partnera, budete se dopouštět spousty chyb a vztah jen dále ničit.

Nevěru zvládnete lépe, když si dáte čas a prostor

Často není nejhorší to, že se nevěra stane a provalí, ale to, jak se poté lidé k sobě chovají. Mnohdy svůj vztah natolik oslabují a ničí, že i kdyby se nevěra samotná přeci jen vyřešila, už se mezi partnery citově není k čemu vracet.

Proto je důležité, abyste po odhalení nevěry dali svému nevěrnému protějšku prostor a čas na to, aby si v sobě svůj milenecký vztah odžil. Uvědomte si, že většina lidí není schopná zamilovanost do svého mileneckého protějšku potlačit nebo ji zvládnout vůlí. Pokud tedy zamilovanost nevěrného protějšku ještě nevystoupala na své maximum a nezačala z něho zase klesat dolů, je velmi nepravděpodobné, že nevěrný bude svůj milenecký vztah schopen ukončit. A i kdyby ho ukončil, je otázka, jak na tom bude emocionálně a zda se od milence či milenky odpoutá citově.

Dohodněte se s partnerem na přechodném období, které většinou trvá půl roku až rok. V jeho rámci si zamilovaný nevěrník odžije svou zamilovanost tak, aby se dokázal dostat z těch nejsilnějších emocí. Budete-li ho nutit do toho, aby situaci vyřešil okamžitě, nejspíš vám to slíbí. Někdy sice na rovinu uslyšíte, že si milenecký vztah nechá, ve většině případů to ale dopadne tak, že vám sice slíbí, že ho ukončí, ve skutečnosti to ale neudělá. Svým nátlakem a trváním na okamžitém řešení situace tak partnera, aniž byste to tušili, nutíte do toho, aby vám lhal. Vztah přitom začnete ničit natolik, že se už po nějaké době nebude k čemu vracet.

Po odhalení nevěry k sobě buďte upřímní

Teď už ale pojďme k tomu, co potřebuje podváděný (protože tyto věci jsou velmi úzce provázané), aby se se situací co nejlépe vyrovnal. Především je to upřímnost. V první chvíli může být upřímnost a transparentnost ze strany podvádějícího samozřejmě velmi nepříjemná a bolestivá, většina lidí ale potvrzuje, že je pro ně horší žít v nejistotě a nevědět, co bude.

Čím dříve si přiznáte, jak je na tom podvádějící emocionálně, tedy jaké city teď dokáže dávat vám a jak je citově navázán na milenecký protějšek, tím lépe budete vědět, jak se situací máte zacházet, a tím lépe se jako podváděný můžete nastavit na to, jak se s nevěrou co nejlépe srovnat. Pokud budete každý týden vyvolávat emoční bouře proto, že je to neustále jinak a opakovaně se přichází na to, že partner se s mileneckým protějškem vlastně nerozešel, budete si ubližovat více, než když zjistíte, jaká je realita.

Bylo by tedy dobré, kdybyste si narovinu řekli, jak na tom podvádějící je. Určitě nemluvte o detailech nevěry, takhle to myšleno není: řekněte si naopak, kolik času a jaký prostor ten, kdo se nevěry dopouští, potřebuje k tomu, abyste se mohli pokusit zachránit váš vztah, ale zároveň se nevěrný mohl odmilovat. To vše tedy za předpokladu, že o to má zájem.

Po nevěře si vytvořte dohodu, aby vztah co neméně ničili

Součástí řešení nevěry je vytvoření dohody na tom, co kdo z vás potřebuje. Tato dohoda by se měla týkat hlavně toho, jak si co nejméně ubližovat. Tomu, kdo je podváděný, může nevěrný pomoci například tím, že si před ním nebude dopisovat se svým mileneckým protějškem. Není bohužel nic neobvyklého na tom, že když se nevěra provalí a "zlegalizuje", podvádějící se začne chovat tak, že nevěru už nijak netají a večer si na gauči u televize vymění se svým milencem nebo milenkou klidně desítky SMS. To podváděnému přirozeně velmi ubližuje, a proto by si to a podobné věci měl nevěrný odpustit.

Dohoda by se měla týkat tedy nejen toho, kolik času a jaký prostor potřebuje nevěrný, ale také toho, jak si vy dva budete co nejméně ubližovat a svým chováním k sobě svůj vztah co nejméně ničit. Čím více ho budete ničit, tím menší naději máte na to, že se k sobě po vyřešení nevěry citově vrátíte. Doporučuji vám tedy, abyste se po odeznění nejtěžších, největších, nejbolestivějších emocí pokusili začít spolupracovat.

V případě, že s vámi partner spolupracovat chtít nebude, pročtěte si články pod odkazem Nevěra a sex, které se přímo zabývají tím, jak řešit nevěru, když ji druhý řešit nechce. Najdete zde ale i články, které vám poradí s vytvořeném dohody. Dáte-li přednost konzultaci se mnou, rád vám pomohu: vyberte si formu, která vám bude nejlépe vyhovovat.

autor článku: Karel Chába, partnerský poradce www.partnerske-vztahy.eu