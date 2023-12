Sportovní Vánoce: Tipy na dárky pro milovníky sjezdového lyžování

Odletující sníh, plynulé zatáčky, radost - to jsou nejspíš jedny z prvních věcí, které si vybaví každý nadšený lyžař, když se ho zeptáte, na co se nejvíc těší v zimě. Také máte nějakého mezi svými nejbližšími? Pak možná přemýšlíte, jaký vánoční dárek by ho nejvíc potěšil. Z nových sjezdových lyží bude mít zaručeně obrovskou radost a bude odpočítávat dny, kdy je bude moct vyzkoušet na svahu.

Jak na výběr těch pravých lyží?

Správná volba vždy záleží na několika kritériích. V první řadě popřemýšlejte, v jakém terénu se lyžař nejčastěji pohybuje, ohled však musíte brát i na jeho styl jízdy a zkušenosti. Lyže rozdělujeme do několika základních kategorií. Lyže pro krátký oblouk jsou vhodné na upravené sjezdovky a pro sportovce, kteří preferují velmi sportovní jízdu a rychlé oblouky. "Univerzální lyže jsou ideální pro celodenní pohyb na sjezdovce, zvládnou různé sněhové podmínky na sjezdovce i ve volném terénu," vysvětluje Michal Folkman, interní školitel společnosti Intersport. S lyžemi pro velký oblouk, tzv. obřačky, si nejlépe zajezdíte na upravené sjezdovce.

Obecně platí, že pro rekreační lyžaře a začátečníky byste měli vybírat lyže měkčí a lehčí, protože jsou snadněji ovladatelné a lépe se naučíte správnou techniku. Čím je lyžař zkušenější, tím spíše sáhne po tvrdších a těžších lyžích, které skvěle zvládají svižnou a prudkou jízdu. "Pro rekreační účely se nejvíce hodí univerzální lyže měkké až střední tvrdosti. Jejich výška by měla být přibližně o 5 - 15 cm nižší než je výška postavy," uvádí Michal Folkman. Speciální kategorií jsou dámské lyže, které mají vedle odlišného designu také posunuté těžiště a jsou lehčí kvůli snadnější manipulaci. Pro děti vybírejte lehké, měkké a snadno ovladatelné lyže, které jsou snadno točivé, což jim pomůže s nácvikem lyžařské techniky. Pokud vybíráte pro své dítko úplně první lyže, zvolte co nejmenší délku.

Servis pro špičkový výkon

Aby byl zážitek z jízdy co nejlepší, věnujte před odjezdem pozornost také servisu lyží. Hrany musí být dostatečně ostré a skluznice by měla hladce klouzat po sněhu, a to za jakéhokoliv počasí. Obě tyto části lyží jsou hodně namáhány. Michal Folkman proto doporučuje během sezóny pravidelně provádět tzv. malý servis, během nějž je povrch skluznice navoskován a hrany naostřeny. Nejen u nových lyží nezapomeňte také na správné seřízení vázání, které má přímý vliv na bezpečnost jízdy.

Tip redakce:

Dámské sjezdové lyže Atomic Cloud LTD

Tyto dámské sjezdové lyže exkluzivně nabízí Intersport. Mají skvěle vyvážený poměr funkce, stylu a osvědčených technologií. Není proto divu, že jsou to jedny z nejoblíbenějších a nejprodávanějších dámských lyží. Díky jádru z torzní pěny jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje. Technologie Servotech eliminuje chvění lyží a zajišťuje hladkou a snadno ovladatelnou jízdu. Lyže jsou dostupné v délce od 150 do 157 cm a jejich cena je 10 499 Kč.

Dámské sjezdové lyže Fischer RC4 The Curv TI WS

Sportovní dámské lyže Fischer RC4 The Curv TI WS, které prodává pouze Intersport, jsou skvěle ovladatelné. Disponují vynikající kombinaci vyvážené rychlosti, přesnosti a stability. Radius 13 m (pro délku lyží 164 cm) umožňuje dynamickou jízdu s ostrými oblouky. Jsou to univerzální sjezdové lyže, které si poradí s upravenou sjezdovkou, ale i s čerstvým prašanem. Prodávají se v délce od 150 do 171 cm. Jejich cena je 11 999 Kč.

Sjezdové lyže Head e.SR Rebels Race

Tento model sjezdových lyží je ideálním parťákem pro zkušené lyžaře, kteří mají rádi svižnou závodní jízdu. Díky nízkému radiusu jsou vhodné pro krátké slalomové oblouky. Mohou na nich jezdit jak ženy, tak i muži. Technologie EMC Front Technology tlumí vibrace a činí lyže stabilnějšími, což umožňuje plynulou a rychlou jízdu. Tyto sjezdové lyže mají navíc krásný minimalistický design, který najdete jen v Intersportu a můžete je zakoupit samostatně za 12 999 Kč nebo v sadě s vázáním za zvýhodněnou cenu 18 298 Kč.

Sjezdové lyže Atomic Redster TR

Lyže Atomic Redster TR najdete jen v prodejnách Intersport. Jsou ideální pro krátké až střední oblouky na upravené sjezdovce. Jejich předností je stabilita, přesnost a rychlost, které lyže mají díky kombinaci dřevěného jádra se dvěma titanovými výztuhami podél skluznice. Jsou unisex a můžete si vybrat z délky od 149 cm do 170 cm. Jejich cena je 8 999 Kč a můžete je rovnou zakoupit v setu s vázáním za 12 698 Kč.

Dětské sjezdové lyže McKinley Sweety

Tyto lyže jsou vyvinuté speciálně pro potřeby dětí. Technologie Early Rise Rocker, tedy mírné prohnutí na špičce a patce lyže, umožňuje začínajícím lyžařům dělat oblouky mnohem snadněji. Model Sweety je navíc velmi flexibilní a lehký, aby se dětem s lyžemi snadno manipulovalo. Jsou vhodné jak pro děti, které se teprve učí techniku sjezdu, tak i pro zkušenější lyžaře. Jejich cena je se v závislosti na délce pohybuje od 2 999 Kč do 3 999 Kč.

Juniorské sjezdové lyže McKinley Team7

Juniorské lyže McKinley Team7 byly vyvinuty s ohledem na potřeby dětí, a proto jsou vybaveny technologií Early Rise Rocker, která zajišťuje vynikající ovladatelnost. Díky konstrukci Power CAP a vysoké molekulární hmotnosti skluznice lyže dobře drží ve stopě a umožňuje hladkou jízdu i na zmrzlé sjezdovce. Co se týče designu, určitě vás zaujme kartáčovaný povrch lyže, který je navíc velmi odolný vůči poškrábání. Cena lyží se podle délky pohybuje od 3 100 do 3 999 Kč.